V NBA opět selhali favorité Utah, Milwaukee i Brooklyn

Detroit - Pondělní zápasy basketbalové NBA přinesly několik překvapení. Největším bylo vítězství Detroitu nad Utahem 126:116. Druhému nejhoršímu týmu soutěže pomohl k triumfu nejlepším výkonem kariéry nováček Cade Cunningham s 29 body. Obhájce titulu Milwaukee podlehlo podruhé během tří dnů Charlotte těsně 99:103 a zaváhal i druhý tým Východní konference Brooklyn, který podlehl oslabenému Portlandu 108:114.

Už se zdálo, že Utah bude útočit na první dvě pozice v Západní konferenci, jenže přišla nečekaná ztráta formy a Jazz prohráli potřetí v řadě. V Detroitu přitom Utah ve druhé čtvrtině vedl už o 22 bodů, domácí Pistons ale začali ztrátu ukrajovat a v závěru třetí čtvrtiny už vedli. Nakonec slavili nečekané vítězství, teprve deváté v sezoně.

Utah postrádal pivota Rudyho Goberta. Dobře za něj zaskakoval Hassan Whiteside s 21 body a 14 doskoky, ale když si šel odpočinout, neměli Jazz adekvátní náhradu a právě v té době přišel klíčový obrat. Nic na tom nezměnilo ani 31 bodů Donovana Mitchella. Detroit vedle jedničky draftu Cunninghama táhl s 29 body Saddiq Bey. Pistons pomohlo také 19 trojek.

Detroit dokázal vyhrát i bez hlavního trenéra Dwanea Caseyho, neboť je v karanténě. Zaskočil za něj asistent Rex Kalamian. "Koučoval jsem první zápas za 27 let v NBA. A je krásný pocit zažít to i s prvním vítězstvím. Hlavně se o to zasloužili ale hráči,“ řekl Kalamian, který je asistentem od roku 1995. "Detroit si zaslouží uznání, protože ve druhé půli zahrál opravdu dobře. My naopak ve druhé půli toho moc nepředvedli,“ dodal Mitchell.

Milwaukee chtělo napravit sobotní porážku s Charlotte (106:114), avšak i v odvetě dlouho tahalo za kratší konec. V poslední čtvrtině Bucks dokázali smazat až patnáctibodovou ztrátu, jenže hrdinou se stal domácí LaMelo Ball, který 15 vteřin před koncem zápasu za vyrovnaného stavu proměnil střelu po nájezdu jednou rukou a zařídil Hornets vítězství.

"Tohle je docela těžká střela, ale v podání LaMela to vypadá jednoduše. Z maximální rychlosti dokáže vyskočit do strany, dostat se z rovnováhy a stejně s přehledem takovou střelu proměnit. To často nedokážou hráči s 15 sezonami v NBA, natož jiní kluci, kteří tu jsou dva roky jako LaMelo," ocenil trenér Charlotte James Borrego.

Ball dal celkem 23 bodů, Terry Rozier 27 bodů. Milwaukee táhli Khris Middleton s 27 body a 11 asistencemi a Janis Adetokunbo, který posbíral 26 bodů, 13 doskoků a 8 asistencí. Bucks opět ale doplatili na slabý výkon lavičky.

Brooklyn nastoupil v Portlandu bez Jamese Hardena, jenž si poranil koleno. V sestavě ale nechyběl Kyrie Irving, který bez očkování proti covidu může hrát jen některé venkovní zápasy. Portlandu zase chyběli dva nejlepší hráči Damian Lillard a CJ McCollum. Zastoupil je ale Anfernee Simons, který táhl Blazers s 23 body a 11 asistencemi.

Právě Simons byl klíčovou postavou posledních šesti minut, kdy skóroval, nahrával a řídil těsné vítězství Portlandu. Nic na tom nezměnilo ani 27 bodů nejlepšího střelce soutěže Kevina Duranta v dresu Brooklynu. Philadelphia vybojovala sedmé vítězství za sebou. Houston přehrála 111:91, Joel Embiid k tomu přispěl 31 body.

NBA:

Boston - Indiana 101:98 po prodl., Charlotte - Milwaukee 103:99, Detroit - Utah 126:116, Houston - Philadelphia 91:111, New York - San Antonio 111:96, Portland - Brooklyn 114:108, Sacramento - Cleveland 108:109.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 39 25 14 64,1 2. Philadelphia 39 23 16 59,0 3. Toronto 37 20 17 54,1 4. Boston 41 20 21 48,8 5. New York 41 20 21 48,8

Centrální divize:

1. Chicago 37 26 11 70,3 2. Milwaukee 43 26 17 60,5 3. Cleveland 41 23 18 56,1 4. Indiana 41 15 26 36,6 5. Detroit 39 9 30 23,1

Jihovýchodní divize:

1. Miami 40 25 15 62,5 2. Charlotte 41 22 19 53,7 3. Washington 40 20 20 50,0 4. Atlanta 39 17 22 43,6 5. Orlando 41 7 34 17,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 42 28 14 66,7 2. Dallas 40 22 18 55,0 3. San Antonio 40 15 25 37,5 4. New Orleans 40 14 26 35,0 5. Houston 42 11 31 26,2

Severozápadní divize:

1. Utah 41 28 13 68,3 2. Denver 38 20 18 52,6 3. Minnesota 40 20 20 50,0 4. Portland 40 16 24 40,0 5. Oklahoma City 39 13 26 33,3

Pacifická divize:

1. Golden State 39 30 9 76,9 2. Phoenix 39 30 9 76,9 3. LA Lakers 41 21 20 51,2 4. LA Clippers 41 20 21 48,8 5. Sacramento 43 16 27 37,2