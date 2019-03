Praha - Dnešní teplé počasí nevydrží, v neděli bude přes Česko od severozápadu zvolna postupovat studená fronta. V posledním březnovém týdnu budou denní teploty v průměru kolem 11 stupňů Celsia a noční kolem nuly. V dalších týdnech se pak postupně oteplí. Celkově by období od 25. března do 21. dubna mělo být teplotně nadprůměrné a srážkově normální. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Počasí s průměrnými teplotami se bude udržovat i v posledním březnovém týdnu a bude pokračovat i na začátku dubna. Poté by mělo následovat teplé období, kdy se průměrné týdenní teploty budou dostávat nad průměrné hodnoty obvyklé pro tuto roční dobu," uvedli meteorologové. Z výhledu vyplývá, že v prvním dubnovém týdnu se denní teploty vyšplhají na zhruba 14 stupňů, v následujícím týdnu pak nad 16 stupňů a v týdnu od 15. dubna nad 18 stupňů Celsia.

Z hlediska srážek bude podle meteorologů kolísavý ráz z minulých týdnů pokračovat, přičemž týdenní úhrny srážek se budou pohybovat na hranici normálních a podnormálních hodnot.

Průměrný úhrn srážek pro následující čtyři týdny je 38 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 zatím nejméně napršelo a nasněžilo v roce 2007, kdy meteorologové naměřili pět litrů na metr čtvereční. Nejvíce srážek spadlo v roce 1972 s úhrnem 71 milimetrů, tedy 71 litrů na metr.

Průměrná teplota pro období od 25. března do 21. dubna je sedm stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2009, kdy průměr činil 10,8 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr 3,6 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1958.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.