V následujících dnech nebudou noci už tak mrazivé, sněhu moc nepřipadne

Praha - V následujících dnech nebudou noci už tak mrazivé. V pátek očekávají meteorologové noční teploty kolem nuly a v sobotu bude ještě o něco tepleji, v neděli se pak zas mírně ochladí. Teploty přes den vystoupí v sobotu až na šest stupňů Celsia. Sněhu o víkendu mnoho nepřipadne, výjimečně bude sněžit jen na horách. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Už dnešní ráno nebylo tak mrazivé jako to středeční, kdy meteorologové zaznamenali nejnižší teploty současné zimy. Na šumavské stanici Březník naměřili ve středu v ranních hodinách minus 27,6 stupně Celsia. Předchozí minimum zimy bylo z 26. prosince ze stanice Kořenov, Jizerka-rašeliniště, uvedl ČHMÚ na twitteru.

V pátek ráno by ranní teploty měly být kolem nuly, mezi plus dvěma až minus dvěma stupni Celsia, při slabém větru může teplota výjimečně klesnout i níž. V sobotu se noční teploty budou pohybovat od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia. V neděli budou opět trochu nižší, mezi minus čtyřmi stupni Celsia a nulou.

Dnes přes den vystoupí nejvyšší denní teploty až na šest stupňů Celsia, k nejteplejším oblastem budou patřit severozápadní Čechy. V pátek bude ještě o stupeň tepleji, teploty na většině území vystoupají na tři až sedm stupňů Celsia. Více než v předchozích dnech bude svítit slunce, během dne začne přibývat oblačnost, později večer se na severu a severovýchodě může objevit místy slabý déšť, nad 600 metrů i sněžení. O víkendu bude tepleji v sobotu, kdy meteorologové předpokládají teploty od dvou do šesti stupňů Celsia. Od pondělí se zas začne postupně ochlazovat.