V Národním parku České Švýcarsko hoří les, požár musí hasit vrtulník

Hřensko (Děčínsko) - V Národním parku České Švýcarsko hoří les pod Gabrielinou stezkou. Požár v nepřístupném terénu bude hasit vrtulník. Cesta z Mezní Louky na Pravčickou bránu je uzavřená. Ohroženi jsou nedaleko hnízdící sokoli. ČTK to řekl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

"Hoří v národním parku pod Gabrielinou stezkou v oblasti Černého gruntu," uvedl Salov. Jde podle něj o zdravý les, oheň by mohl mít na svědomí například odhozený nedopalek od cigarety. "Požár ohrožuje stanoviště sokola stěhovavého, který hnízdí 300 metrů od hořícího místa," řekl.

Zatím jde podle Salova zřejmě o požár menšího rozsahu, policejní vrtulník je na cestě. Podle mluvčího krajských hasičů Lukáše Fajáka hoří zatím na ploše 50 krát 200 metrů. "Není to zatím svým rozsahem velký požár, ale hraje tam roli, že je to v nepřístupném terénu, a to bude těžké," doplnil mluvčí Faják. Dodal, že na místě jsou zatím čtyři hasičské jednotky.

Naposledy hořel v Českém Švýcarsku les loni v červnu. Oheň zachvátil čtyři hektary porostu nedaleko Jetřichovic na Děčínsku. Na místě tehdy zasahovalo 14 jednotek, tedy několik desítek hasičů.