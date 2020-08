V Národním muzeu se otevře velká egyptologická výstava

Praha - Ode dneška se mohou lidé přijít podívat do historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí na výstavu vzácných nálezů ze starého Egypta. Severoafrická země, kde čeští vědci působí již desítky let, do Česka výjimečně zapůjčila velký soubor nálezů. Exponáty dlouhodobě uložené v Káhirském muzeu doplňují objekty z mnoha zahraničních institucí. Lidé na výstavě Sluneční králové uvidí velké sochy egyptských vládců i drobné předměty každodenního života, nejstarší z nich mají až 5000 let.

Výstava se připravovala dlouhá léta, naposledy ji zbrzdil koronavirus. Vystavený soubor zahrnuje 300 exponátů včetně 80 předmětů nalezených českou expedicí v archeologické lokalitě Abúsír, kde čeští vědci působí již pět desítek let. Výstava také připomíná loňských sto let české egyptologie.

Asi nejvýznamnějším exponátem zapůjčeným z Egypta je podle egyptologa Miroslava Vernera bazaltová socha krále Raneferefa. Atraktivní pro návštěvníky bude podle muzea také soubor devíti soch z hrobky princezny Šeretnebtej a hodnostáře Nefera. Na výstavu byl zapůjčen rovněž výběr z předmětů pocházejících z nevykradené hrobky kněze Iaufy, který český archeologický tým objevil v Abúsíru v roce 1998.

30.08.2020, 19:20, autor: Tomáš Helma, zdroj: ČTK

Na slavnostní zahájení za egyptskou stranu mimo jiné přijel ministr pro památky a cestovní ruch Chálid Anani a bývalý generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta Zahí Havás. Jednoho z předních světových egyptologů proslavily výzkumy pyramidového pohřebiště v Gíze a objevy v Údolí zlatých mumií v egyptské Západní poušti. V současné době vede archeologický výzkum v Údolí králů. Díky svému častému vystupování v dokumentárních pořadech o egyptské civilizaci se stal mezinárodně známým i mimo archeologické kruhy.

Na výstavu se lidé mohou přijít podívat až do 7. února příštího roku, otevřeno je každý den. Vstupné je 250 korun, snížené 170 korun.