V Národním muzeu se otevírá expozice minerálů

Praha - V Historické budově Národního muzea se ode dneška mohou lidé přijít podívat do Sálu minerálů. Otevírá se tak první část budoucích přírodovědeckých expozic. Minerály z muzejní sbírky jsou vystavené v původních historických vitrínách tak, jak tomu bylo před uzavřením muzea kvůli jeho kompletní rekonstrukci. ČTK to řekla mluvčí muzea Lenka Boučková. Sbírka minerálů je tou nejstarší v Národním muzeu. Muzeum je několik týdnů otevřené po koronavirové pauze a do neděle do něj platí poloviční vstupné.

V Sále minerálů je více než třetina vystavených exponátů oproti původní expozici obměněna. Její základ byl vytvořen v době založení muzea sloučením několika soukromých sbírek minerálů darovaných šlechtickými mecenáši pod vedením hraběte Kašpara M. Sternberga. Z počátečních 8500 kusů se sbírka za následujících takřka 200 let postupně rozrostla na více než 100.000 evidovaných položek. V nové instalaci jich je 4000.

Mineralogická sbírka zahrnuje dnes téměř 1750 druhů minerálů z celkového počtu asi 6000 známých. Některé vzácné minerály jsou zastoupeny jen v několika málo ukázkách, jiné hojnější pak ve stovkách až tisících kusů. Velikost mineralogických ukázek je také velice rozmanitá - od zcela mikroskopických zrn přes několik milimetrů velké krystaly, decimetrové krystaly až přes metr velké drúzy krystalů křemene, kalcitu, fluoritu či galenitu.

Národní muzeum se rekonstruovalo 3,5 roku, zavřené bylo sedm let, generální oprava stála 1,8 miliardy korun. Výstavní prostory se díky ní rozšíří o 30 procent. Znovuotevření budovy přilákalo v říjnu 2018 mnoho zájemců, kteří stáli před budovou dlouhé fronty. Do konce roku 2018 byl vstup zdarma. Za loňský rok pak budovu navštívilo 800.000 lidí.

V Historické budově byly od jejího otevření stále jen dočasné výstavy, stálé expozice se ještě připravují. Muzeum již během stavby avizovalo, že s otevřením opravené budovy nestihne otevřít stálé expozice. Původně je odložilo na rok 2019, později na polovinu letošního roku. Zřejmě tomu ale bude i později, termíny podle dřívějšího vyjádření muzea záleží na průběhu veřejných zakázek.