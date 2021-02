V Národním divadle vystoupily živě desítky hudebníků a herců

Praha - Přes dvě stovky účinkujících se zapojily do dnešního živého koncertu Národ sobě - kultura tobě, aby upozornily na stav, ve kterém se v pandemické době nachází česká kultura. Akce, která měla charakter multižánrového festivalu, se konala v historické budově Národního divadla (ND). Program propojil zpěváky, tanečníky, hudebníky a herce i nejrůznější hudební styly od klasické přes taneční hudbu, pop, rap či beatbox.

Maraton živé hudby iniciovali pořadatelé festivalu Metronome Prague. Program zaměřili na prolínání žánrů a překvapivou spolupráci známých protagonistů z různých oborů. Dramaturg akce Petr Blažek uvedl, že z oslovených umělců nikdo neodmítl. "Všichni, které jsme si vymysleli, tady dnes večer hrajou," řekl ve vysílání, které přenášel program ČT Art. Dodal, že pouze kapela Jelen musela zůstat v karanténě.

Moderátoři večera z divadelního souboru Vosto5 v úvodu přenosu připomněli, že nemožnost konání kulturních akcí zasáhla nejen přímo umělce, ale i řadu přidružených profesí - například zvukaře nebo jevištní techniky.

V divadle vzniklo šest různých scén. Koncert otevřely z hlavního jeviště kapely Lucie a Chinaski za doprovodu orchestru ND, po nich vystoupili například Michal Prokop, Vojtěch Dyk, kapitán Demo, Václav Neckář, The Atavists nebo houslista Pavel Šporcl za doprovodu beatboxera Jara Cossigy. Bára Poláková si do svého čísla pozvala několik divadelních hereček, které si společně s ní zazpívaly ze šaten a schodiště divadla její píseň Nafrněná.

Jako výborná zpěvačka se předvedla herečka Anna Fialová se skupinou Monkey Business, písničkář Pokáč přivítal na terase ND další zpívající herečku Annu Slováčkovou.

Myšlenku netradičních propojení přijali za svou i Ondřej Ruml s Ondřejem Brzobohatým, kteří dokázali do jedné písně zakomponovat několik desítek českých hitů. Zajímavý průnik klasické a taneční hudby představil DJ Roxtar, jemuž hrál orchestr úryvky z Bizetovy opery Carmen.

Hudebníci ND doprovodili i další účinkující, třeba kapelu MIG 21, na jejíž hudbu zatančila primabalerína divadla Nikola Márová. Jiní členové baletního souboru tančili do rapu PSH. Z alternativní scény umístěné v předsálí zahrál na bicí i robot.

Jednotlivá vystoupení prokládaly i scénky s umělci z domácí scény, například Davidem Prachařem nebo Alenou Štréblovou. Představila se i Laterna magika.

Mluvčí ND Tomáš Staněk v předstihu zdůraznil, že akce respektuje všechna platná koronavirová opatření. Jednotlivé lokace byly dezinfikované a stavebně oddělené, umělci se na nich průběžně střídali a všichni před příchodem absolvovali měření teploty. Šatny měli oddělené a všichni v zákulisí nosili ochranné pomůcky.