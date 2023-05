V Národním divadle se naposledy rozloučili s operní pěvkyní Červenou

Praha - Stovky lidí dnes zaplnily historickou budovu Národního divadla (ND) v Praze, kam se veřejnost a umělečtí kolegové přišli naposledy rozloučit s operní pěvkyní a herečkou Soňou Červenou. Už před začátkem pietní akce se desítky lidí s květinami shromáždily před hlavním vchodem do ND, u něhož se nacházela velká fotografie Červené a parte. Před jevištěm vyzdobeným množstvím velkých věnců se po otevření divadla vytvořila dlouhá fronta lidí, kteří se přišli poklonit památce pěvkyně, jejíž nejslavnější rolí byla Carmen.

Mezi přítomnými byli mimo jiných osobností také jedenadevadesátiletý divadelník Jiří Suchý nebo herec a tanečník Vlastimil Harapes.

Po přibližně hodinovém pietním aktu zakončeném archivní nahrávkou Červené a státní hymnou vynesli za potlesku a zvuků poledních zvonů rakev s ostatky do vozu před divadlem, kde byla načas zastavena doprava.

Červená zemřela 7. května v Praze ve věku 97 let. Zástupci kulturní scény na ni dnes v projevech vzpomínali jako na mimořádnou umělkyni a výjimečného člověka.

"Přála si rozloučit se s námi právě tady, kde se cítila nejvíce doma," uvedl generální ředitel ND Jan Burian, který ve svém projevu připomněl emigraci Červené z totalitního Československa v 60. letech. "Její útěky nejsou projevem strachu, ale odvahy bojovat za život, ve kterém se nemají dělat kompromisy," prohlásil Burian.

Operní režisér Jiří Herman, který s Červenou spolupracoval v Národním divadle v Praze a Mahenově divadle a Janáčkově divadle v Brně, ji označil za živel. "Každý by nebyl schopen měsíc po náročné operaci nastoupit na jeviště a podat skvělý výkon," řekl Herman. V lednu 2018 se tehdy dvaadevadesátiletá Červená podrobila operaci krčku stehenní kosti ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Přesto zanedlouho pokračovala ve zkoušení Čajkovského opery Piková dáma.

Verše Jana Skácela pro Červenou v dojemném proslovu, při kterém stejně jako řada smutečních hostů neudržel slzy, zarecitoval šéf činohry ND Lukáš Trpišovský. Herečka Pavla Beretová na jeviště přišla se svou fenkou Lilou. "Soňa by měla radost, vyprávěla mně o své jezevčici, se kterou překročila berlínskou zeď," vysvětlila.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) ze záznamu hovořil také o jejím vystoupení, kdy loni 29. září, krátce po svých 97. narozeninách, vystoupila u příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU v Lateránské bazilice v Římě v oratoriu Jana Zástěry Svatá Ludmila jako sólistka v partu svaté Ludmily.

Na počest zemřelé zazpívali Pavel Černoch, Jiří Hájek a Petr Nekoranec. Na čestné stráži se u katafalku na jevišti vystřídali například generální ředitel ČT Petr Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, prezident Herecké asociace Ondřej Kepka, režisérka Olga Sommerová, pěvkyně Kateřina Kněžíková, herec Jiří Štěpnička, divadelní režisér Michal Dočekal, muzikolog Aleš Březina nebo generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Pohřeb Červené bude večer v Hradci Králové na hřbitově v městské části Pouchov. Uložení zesnulé do rodinné hrobky na pouchovském hřbitově bude předcházet od 17:00 v katedrále Svatého Ducha v historickém centru Hradce Králové zádušní mše, kterou bude sloužit královéhradecký biskup Jan Vokál. Pohřeb bude veřejný.