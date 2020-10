V Náměšti n. O. ošetřili odborníci Žižkův dub

V Náměšti nad Oslavou 7. října 2020 odborníci ošetřili Žižkův dub starý možná přes 900 let. Peníze na to v anketě Strom roku vyhrála Chudobínská borovice. Její přihlašovatelé postoupili poukaz v hodnotě okolo 30.000 korun dubu, který v republikovém kole skončil druhý.

Náměšť nad Oslavou (Třebíčsko) - V Náměšti nad Oslavou dnes odborníci opět ošetřili Žižkův dub starý možná přes 900 let. Peníze na to tentokrát v anketě Strom roku vyhrála Chudobínská borovice. Její přihlašovatelé postoupili poukaz v hodnotě okolo 30.000 korun dubu, který v republikovém kole skončil druhý. Chudobínská borovice se loni stala i Evropským stromem roku. Za zaslané hlasy sázejí lidé v jejím okolí stromy.

S myšlenkou postoupit poukaz přišel Milan Peňáz, který Chudobínskou borovici do ankety navrhl s podporou obcí, řekl ČTK starosta obce Vír Ladislav Stalmach. "My jsme od začátku věděli, že je to volně žijící strom, do kterého nechceme zasahovat. Je to také strom, který patří povodí," uvedl.

Přes 350 let stará borovice pojmenovaná po zatopené obci Chudobín roste u přehrady Vír. "Strom je v dobrém zdravotním stavu, na skále se mu daří. Uvnitř kmene má dutinu, která je však u takto starých stromů běžná," uvedl Jaroslav Kolařík ze společnosti Safe Trees ve znaleckém posudku pro Povodí Moravy. Závěry zveřejnilo povodí v červenci na webu.

V evropské anketě borovice zvítězila díky 47.226 zaslaným hlasům. Okolní obce za to slíbily stejně nových stromů. Vysázeno jich podle Stalmacha zatím je asi 16.000. Jarní sázení podle něj hatila opatření proti koronaviru. Další sázení bude 17. října, hlásit se lze na facebooku Chudobínské borovice.

O Žižkův dub ve spodní části zahrady náměšťského zámku se stará Národní památkový ústav (NPÚ). Strom je vysoký 20 metrů, obvod jeho kmene je podle posledního měření 1040 centimetrů. S odhadovaným stářím 900 až 1000 let je považovaný za nejstarší a nejmohutnější dub na Moravě. Podle pověsti pod dubem přespal vojevůdce Jan Žižka, když se tamní panské sídlo pokoušeli dobýt husité.

S ohledem na stáří je strom v dobré kondici, sdělil ČTK kastelán náměšťského zámku Marek Buš. Stromy kolem zámku ošetřují arboristé každoročně. "Staré stromy obecně potřebují častější péči a méně invazivní zásahy, aby nedošlo k jejich poškození a nebyly zbytečně stresované," uvedl kastelán.

U Žižkova dubu se sleduje, jestli jeho dutina není napadená hmyzem a houbami. "Provádíme zdravotní řezy, opravujeme jeho zastřešení a kontrolujeme bezpečnostní vazby," uvedl Buš. Větší ošetření dub´podstoupil naposledy v roce 2018.