Plzeň - Fotbalisté Plzně podle záložníka Jana Kovaříka nemají v nadstavbové části co ztratit a mohou dotáhnout čtyřbodovou ztrátu na vedoucí Slavii. Třicetiletý hráč doufá, že obhájci titulu si ve finále první ligy výbornou domácí formu přenesou i na hřiště soupeřů.

"Jdeme do toho, že už nemáme co ztratit. V posledních pěti zápasech budeme mít i přímo konfrontaci se Slavií. Je to ještě otevřené. Z vlastní zkušenosti víme, že když nás někdo honil třeba minulou sezonu, tak to není příjemné. Ale na druhou stranu se musíme soustředit jenom na naše zápasy, protože jenom ty můžeme ovlivnit," řekl Kovařík novinářům po výhře 4:0 nad Duklou.

Plzeň zakončila základní část nejvyšší soutěže jasným domácím triumfem nad posledním týmem tabulky. "Pomohl nám dobrý start do zápasu, dali jsme v prvním poločase tři branky. Dukla sice dobře kombinovala, ale my jsme proměňovali svoje šance. Druhý poločas je škoda, že jsme z těch šancí nepřidali ještě víc gólů," uvedl rodák z Mostu, který ve 36. minutě připravil druhý gól pro Jana Kopice.

Podle Kovaříka bylo klíčové, že Viktoria nedala pražskému soupeři šanci na odpověď. "Už jsme tady i na podzim měli nějaké zápasy, kdy jsme vedli 2:0 po poločase a pak to bylo ještě velké drama, kdy soupeř dokázal snížit a Bohemka i vyrovnat. To jsme zvrátili skoro až v nastavení. Nejdůležitější dnes bylo, že jsme ty góly dali tři a nedostali žádný kontaktní," mínil bývalý fotbalista Slavie či Jablonce.

Svěřenci Pavla Vrby po základní části skončili na druhém místě ligové tabulky, ale doma byli v této sezoně nejlepší ze všech. Z patnácti zápasů na svém stadionu čtrnáctkrát vyhráli a jediné body ztratili při nečekané listopadové remíze 1:1 s nováčkem Příbramí.

"Doma jsme ani jednou neprohráli, což je výborné, jenom jedna remíza. Ještě abychom zlepšili ty venkovní zápasy, kde se nám nedaří tolik kombinovat. Těžko říct proč. Až zlepšíme ty venkovní zápasy, bude to úplně super," konstatoval Kovařík.

Považuje za výhodu, že Plzeň v nadstavbě sehraje tři utkání doma a dvě venku. "Stoprocentně, při té naší domácí formě je to dobrá pozice. Máme jeden zápas na Slavii a jeden v Liberci, kde jsme v sezoně ani jeden zápas nevyhráli, takže jim budeme mít co vracet. Kdybychom si domácí formu přenesli ven, dopadlo by to dobře," uvedl Kovařík.