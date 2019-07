V Nádražní ulici v Praze pojedou tramvaje po jedné koleji

Praha - V Nádražní ulici v Praze 5 bude od září do prosince zaveden jednokolejný provoz tramvají. Po zimní přestávce pak bude příští rok kvůli opravě kolejí provoz od března do října zcela přerušen. ČTK to sdělila mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. V Nádražní je nyní přerušen provoz kvůli přeložce kabelovodu a kanalizace nutné k opravě tratě. Tramvaje jezdí pouze mezi smyčkami na Barrandově a v Hlubočepích a ve směru od Anděla končí na Smíchovském nádraží. Mezi nádražím a Hlubočepy jezdí náhradní autobus X12.

"Tato prázdninová etapa, kdy je vyloučen tramvajový provoz z Nádražní ulice, končí 8. září 2019. Následovat bude etapa, kdy bude tramvajový provoz v Nádražní ulici řešen jednokolejnými úseky, to však bez dopadu pro cestující," uvedla Řehková.

Omezení skončí 15. prosince a bude následovat zimní přestávka, kdy bude obnoven dvoukolejný tramvajový provoz. "Od 15. března 2020 bude opět kompletně vyloučen tramvajový provoz z Nádražní ulice, a to do října 2020," sdělila mluvčí.

Mezi smyčkami na Barrandově a v Hlubočepích jezdí na lince 32 v ranní špičce 12 tramvajových vozů a denní provoz zajišťuje 16 řidičů a dva v noci. Na lince X12 je v ranní špičce devět kloubových autobusů a denní provoz zajišťuje 14 řidičů a jeden v noci. Náhradní autobus jezdí ze Smíchovského nádraží k Lihovaru a do Hlubočep.

Práce v Nádražní začaly 8. července a ovlivnily trasy několika linek tramvají. Provoz linky číslo 4 byl přerušen kvůli prázdninovému jízdnímu řádu již 29. června. Linky číslo 5, 12, 20 a 94 jsou ve směru z centra zkráceny do obratiště Smíchovské nádraží.

Oprava Nádražní začala přeložkou kabelovodu a kanalizace. Teprve poté začne rekonstrukce samotné tramvajové trati. Ta by se měla uskutečnit v příštím roce a stát bude předběžně asi 138,5 milionu korun. Městská Technická správa komunikací (TSK) opraví i vozovku, chodníky a most přes železniční trať. Práce na mostě se uskuteční souběžně s opravou železnice, kterou plánuje státní Správa železniční dopravní cesty.