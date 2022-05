V muzeu Oldtimer v Kopřivnici uvidí lidé aerodynamické vozy Tatra

Kopřivnice (Novojičínsko) - V muzeu historických vozidel Oldtimer v Kopřivnici na Novojičínsku se v pátek otevře výstava aerodynamických vozů Tatra. Jde o ucelenou kolekci všech typů proudnicových vozů, které kopřivnická automobilka v historii vyráběla. Jsou mezi nimi například předválečné automobily Tatra 77 a Tatra 97, jichž se dochovalo jen velmi málo. ČTK to dnes řekl majitel AutoMotoMuzea Oldtimer Jaroslav Šerý.

"Máme tu velmi vzácnou Tatru 77, která se velmi málo vidí, je jich jenom pár, co zbylo. Je tu Tatra 87 poválečná - Tatra Diplomat a Tatra 87 předválečná, v obou jezdili Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, samozřejmě ne v těchto, ale ve stejných typech," řekl Šerý.

V kolekci nechybí Tatra 600 neboli populární Tatraplan a Tatra 97. Tu Němci za okupace zakázali Tatře vyrábět, protože představovala konkurenci pro vůz Volkswagen Brouk, který se Tatře 97 nápadně podobal a jehož konstruktéři se tatrou inspirovali. "Tater 97 bylo vyrobeno okolo 500 kusů. Je to auto z 38. roku, ta auta se vyráběla dva roky a zbylo jich velmi málo. Já osobně vím o pěti šesti kusech, že se někde nacházejí," řekl Šerý.

Řada aerodynamických vozů končí Tatrou 603, které se dělalo několik variant. "Já jsem sem dal naschvál takovou, která se málo vidí. Je to vůz, kterému lidé říkali Šilhavka, asi podle světel. Schválně jsem tu nedával tu 'tříokou', ale lidé se na ni ptají, máme ji v depozitu, tak ji sem asi přidáme," řekl Šerý.

Některé vozy jsou zapůjčené, některé patří muzeu. Celá kolekce by měla být v muzeu k vidění do konce roku.

Kromě toho mohou lidé v muzeu vidět desítky stálých exponátů, mezi nimiž je řada unikátů, a je v něm ještě také expozice československých motocyklů Jawa a ČZ. Mezi vystavenými automobily jsou například vozy Bugatti, Ford, Fiat, Mercedes, BMW, Cadillac, Horch, Alfa Romeo či Auburn.

"Doporučoval bych lidem, ať se ještě přijdou podívat na automobil Fiat 521. Máme ho půjčovat do muzea do Itálie a vypadá to, že asi na podzim odjede. Je to velké auto, otevřené, je v něm šestiválcový krásný řadový motor. Oni nám za to půjčí zase nějaké jiné, teď se na tom domlouváme," řekl Šerý.

AutoMotoMuzeum Oldtimer je otevřeno denně od 09:30 do 17:00. Vstupné pro dospělé stojí 75 korun, zlevněné 69 korun.