V MŠ by mohly vznikat jeslové třídy, novela o skupinách se upraví

Praha - Novela o dětských skupinách, kterou připravilo ministerstvo práce, by se mohla výrazně proměnit. Místo navrhovaného přejmenování skupin na jesle by zákon mohl zavést nové jeslové třídy, které by vznikaly ve školkách a které by se mohly v příštích letech platit z evropských peněz. Dětské skupiny by dál fungovaly, ale jen pro děti do čtyř let. Novinářům to dnes po jednání členů vlády s poslankyněmi ANO a KSČM řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Česko patří v EU ke státům s nejnižší dostupností péče o malé děti. V mateřských školách, dětských skupinách či mikrojeslích chybí podle analýzy ministerstva práce zhruba 20.000 míst pro děti do tří let. Opatrování se tak nedaří zajistit třem z deseti děvčat a chlapců v tomto věku, pro které by je rodiče potřebovali. Od tří let je nárok na školku.

"Tady dnes chybí jesle. Máme školky pro děti od tří let, chybí nám něco, co by bylo do tohoto věku... Zvažujeme, že by se systém změnil - školky, vedle toho jesle a jako doplňková služba dětské skupiny," uvedla Schillerová.

V Česku funguje tisícovka dětských skupin s asi 14.000 místy, o která se dělí 16.000 dětí. Služba se platí převážně z peněz z EU. Jejich čerpání skončí v polovině roku 2022. Aby bylo možné evropské prostředky dál využívat, musela by ČR přijít s novým projektem. Unijní finance slouží totiž k podpoře inovací. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) loni v září navrhla přejmenování skupin na jesle a jejich financování z rozpočtu. Na státním příspěvku a jménu ale shoda není.

Kvůli skupinám se dnes sešli premiér Andrej Babiš (ANO) s ministryněmi Schillerovou a Maláčovou, šéfkou sněmovního sociálního výboru Janou Pastuchovou (ANO) a poslankyní KSČM Hanou Aulickou Jírovcovou. Komunisté s přejmenováním na jesle nesouhlasí, ke skupinám mají od počátku výhrady.

"Domluvili jsme se, že dětské skupiny chceme ponechat, snížili bychom ale věkovou hranici do čtyř let. Myslíme si, že je opravdu vhodné, aby pak děti navštěvovaly mateřskou školu, abychom zajistili kvalitní předškolní vzdělání," uvedla po schůzce Aulická Jírovcová. Podle ní by měly hlavně vznikat v mateřských školách jeslové třídy, které by se platily z dotací EU.

Jak vysoký státní příspěvek by měly pak dostávat dětské skupiny, by se mělo stanovit podle výdajů existujících zařízení na péči o nejmenší děti, míní poslankyně KSČM. Nyní skupiny dostávají na dítě 9800 korun. Podle ministerstva práce by částka od státu měla činit 7500 korun, podle resortu financí 5000 korun. "Ty rozpory tam jsou. Zase jsme si ale vědomi, že je potřeba to propočítat nějak adekvátně tak, aby dětské skupiny neměly problém s existencí," dodala Aulická Jírovcová.

Podle Pastuchové budou o úpravě novely koaliční poslankyně a poslanci s Maláčovou ještě debatovat. Návrh na vznik jeslových tříd ve školkách by vláda měla projednávat 29. června, Sněmovna by se jím pak mohla začít zabývat na schůzi od 7. července.