V Mostě odhalili za přítomnosti havířů z celého Česka památník hornických tradic

Most - V Mostě dnes odhalili pomník hornických tradic a důlních neštěstí, jenž vznikl podle návrhu Jakuba Klašky. Slavnosti přihlíželi havíři z celého Česka, kteří se do Mostu sjeli na 25. setkání hornických měst a obcí. Průvod uniformovaných hornických spolků se poté vydal na 1. náměstí, kde pokračuje program hornickými ceremoniály, jako je předání putovního praporu či stuh.

Architekt, který působí mimo jiné v renomované londýnské kanceláři Zaha Hadid Architects, pojal dílo jako monumentální nadzvednutý zářez do terénu, symbolizující dobývání uhlí v krajině. S dílem mu pomáhala manželka, sochařka Barbora Klašková. Několikatunový monument usazovaly na místo jeřáby a autoři na něm poté ještě pracovali na místě. Pomník stojí na jižním okraji náměstí Velké mostecké stávky v centru u kulturního domu Repre. "Jde o prostor, který pro tento počin bude reprezentativní a přidá budoucímu památníku na důležitosti, aby odkaz sdělení připomínky hornických tradic v Mostě působil intenzivně a nepřehlédnutelně a zároveň citlivě," uvedlo vedení města.

Podobu památníku určila otevřená soutěž, do níž přišlo 17 návrhů. Z nich vybírala sedmičlenná porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků. "Hlavním hodnotícím kritériem bylo splnění podmínek soutěžního zadání, zejména vztah k tématu, kvalita výtvarně estetického řešení, měřítko a jeho fungování ve veřejném prostoru, proveditelnost návrhu, udržitelnost a dodržení limitu výše nákladů na realizaci vlastního díla (nejvýše 1,8 milionu korun bez DPH)," uvedl magistrát.

Na tradiční setkání přijelo do Mostu kolem 350 havířů z různých míst České republiky, Slovenska a partnerského saského Marienbergu. Třídenní akce začala v pátek, kulturní program je připravený dnes až do večerních hodin a v neděli se účastníci setkání vydají na exkurze do míst spojených s těžbou. Projedou se mimo jiné i po jezeře Most, které vzniklo na místě hnědouhelného lomu.