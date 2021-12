Most - V Mostě hořel prázdný byt ve 14. patře, plameny se rozšířily do bytu z balkonu. Krátce před půlnocí vyjelo k požáru šest hasičských jednotek, hasiči evakuovali 50 lidí, zraněn nebyl nikdo. Lidé se už postupně vracejí zpět do svých domovů. ČTK to dnes řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Faják.

"Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu," uvedl Faják. Hořelo v domě nedaleko úřadu práce v ulici M. G. Dobnera. Hasiči požár zlikvidovali a budovu odvětrali.