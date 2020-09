V Mošnově začnou Dny NATO bez diváků

Praha - Na letišti v Mošnově na Novojičínsku dnes začnou dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Kvůli pandemii koronaviru ale letos akce, kterou loni navštívilo 220.000 lidí, bude mít nezvyklou podobu. Uskuteční se bez diváků, kteří budou moci čtyřhodinový program sledovat každý den v televizi nebo na internetu.

Po oba dny akce v Mošnově bude oceněno dohromady 1000 záchranářů a příslušníků bezpečnostních složek za nasazení během nouzového stavu. Jednu z nejatraktivnějších ukázek letos předvede transportní letoun Airbus A400M Atlas německého letectva, který bude simulovat doplňování paliva za letu dvojicí českých gripenů.

Po loňském úspěchu se vrátí mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka a pilot stíhacího letounu Gripen Ivo Kardoš, kteří předvedou společnou show, při níž oba stroje létají ve vzdálenostech pár metrů. Diváci po loňské úspěšné premiéře uvidí také unikátní hromadný seskok příslušníků 43. výsadkového praporu Armády ČR a polské speciální jednotky AGAT. Nejen nad mošnovským letištěm, ale také nad Prahou a Plzní dnes lidé uvidí průlet amerického strategického bombardéru B-52 či pětice stíhacích letounů F-16 ve společné formaci.

Organizátoři lidem nedoporučují, aby jeli sledovat letecké ukázky do okolí letiště. Policie se přesto připravuje na to, že někteří lidé se k letišti vydají, bude bránit například živelnému nájezdu aut do míst, kde by mohla bránit provozu. Některé silnice v okolí budou uzavřeny a rovněž bude omezen vstup na některé pozemky.