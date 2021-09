V Mošnově pokračují Dny NATO, očekává se asi 24.000 návštěvníků

Mošnov (Novojičínsko) - Na letišti v Mošnově na Novojičínsku pokračují druhým dnem Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR. Po sobotních přibližně 33.000 diváků se dnes očekává okolo 24.000 návštěvníků. Novinářům to řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík. V minulosti akci navštěvovalo i přes 200.000 lidí. Letos je počet diváků omezený maximálně na 40.000 každý den.

Návštěvnost zřejmě ovlivňuje i počasí. Oproti sobotě je větší oblačnost a předpověď nevylučuje občasný déšť. Operátor speciální policejní linky Michal Tichý řekl ČTK, že na rozdíl od soboty, kdy se v okolí letiště tvořily až tříkilometrové kolony, dnes je doprava plynulá a bez komplikací. Podle zkušeností organizátorů v neděli na akci míří převážně diváci z bližších vzdáleností, zatímco návštěvníci ze vzdálenějších míst Česka i ze zahraničí, hlavně z Polska a Slovenska, dávají přednost sobotě.

Kvůli nízké oblačnosti byl dnes zrušen zahajovací seskok českých a polských parašutistů s vlajkami. Program tak po 09:00 začal ukázkami bojového vozidla ASCOD a ve vzduchu švédského letounu Saab J32 Lansen.

"Žádné letové ukázky se neruší z důvodu počasí. Nyní je pouze aktuální to, že by tak jako v sobotu dopoledne dělali ne ten plný display, kdy mohou jít nahoru po takzvané vertikále, ale že by to byla takzvaná flat verze, kdy mohou létat jenom pod úrovní mraků," řekl Pavlačík.

V sobotu byly zrušeny dvě ukázky. "Bohužel nebyla premiéra českého gripenu. Ale to bylo z důvodů technických, které se podařilo vyřešit, tak aby dneska tato ukázka proběhla. Z důvodu nízké oblačnosti se nemohl uskutečnit seskok polských speciálních sil, které ho chtěly uskutečnit podle GPS souřadnic, což by byla taková velká premiéra. Měli skákat ze 3000 metrů a to bohužel nebylo možné," řekl Pavlačík.

Počasí se musí permanentně sledovat. "Jedna z nejzákladnějších podmínek je, že letoun musí být neustále ve vizuálním kontaktu, to znamená, že se nesmí ztratit ani v mracích, ani za horizontem," vysvětlil Pavlačík.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Na akci se představují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 17 zemí. Speciální partnerskou zemí je letos Švédsko.

Kromě řady dynamických ukázek si mohou lidé prohlédnout i množství strojů na ploše letiště. Je mezi nimi poprvé víceúčelový letoun F-35 Lightning II italského letectva, který se tak stal prvním letadlem páté generace, jež mohli vidět lidé ve střední Evropě. Také bezpilotní americký prostředek MQ-9 Reaper je k vidění na jedné z prvních akcí v Evropě.

Vstup na dvoudenní akci je zdarma. Kvůli kontrole počtu lidí si letos návštěvníci poprvé museli předem pořídit vstupenky, přičemž platili jen servisní poplatek 15 korun. Musí rovněž mít potvrzení o bezinfekčnosti, tedy očkování proti covidu-19, prodělání nemoci nebo negativním testu. Loni musely být Dny NATO kvůli koronavirové pandemii bez diváků v místě akce, lidé mohli program sledovat v televizi a na internetu.