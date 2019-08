V Moskvě tisíce lidí demonstrovaly za účast opozice ve volbách

Muž drží papír s nápisem "Tady vybíráme my" na demonstraci v Moskvě 10. srpna 2019. Lidé v ruské metropoli protestují proti údajné diskriminaci opozičních kandidátů ve volbách do moskevského zastupitelstva naplánovaných na počátek září.

Moskva - Desítky tisíc lidí přišly v Moskvě na povolenou demonstraci, aby protestovaly proti vyloučení opozice a nezávislých kandidátů ze zářijových voleb do městského sněmu. Policie zvýšila odhad počtu účastníků z počátečních 7000 až na 20.000, zatímco nevládní organizace hovoří o 49.900 demonstrantech. Jde o nejmohutnější z již pravidelných sobotních demonstrací za svobodné a spravedlivé volby. Na protest uspořádaný 20. července přišlo asi 22.000 lidí, připomněla BBC na svém ruskojazyčném webu. Internetový list Gazeta.ru označil protest za "největší za posledních sedm let".

Demonstraci opět provázelo zatýkání. Moskevská policie po jejím skončení začala zatýkat demonstranty, kteří chtěli pokračovat v protestu cestou do centra. Uvádějí to z místa reportéři ruských a zahraničních médií. Nejméně 500 demonstrantů se vydalo směrem k sídlu prezidentské kanceláře, kde policie zadržela dalších 15 demonstrantů, uvedla agentura Reuters s odvoláním na očitého svědka.

Počet zadržených demonstrantů podle specializovaného serveru OVD-Info přesáhl stovku: bylo jich 80 v Petrohradu, 23 v Moskvě a deset v Rostově na Donu. Další zatčení server hlásí z Brjanska. Tyto údaje se ale patrně ještě zvýší. Už na demonstraci policie zatkla jednoho z řečníků, který vyzval k "procházce" do centra Moskvy po skončení povolené akce.

"Chceme, aby naše práva byla respektována! Přijdeme znovu! Budeme demonstrovat tak dlouho, dokud bude potřeba, aby se dodržovala ústava. Rusko bude svobodné!" prohlásila Jelena Rusakovová, jedna z opozičních političek, kterou úřady odmítly zaregistrovat jako kandidátku. "Rusko bude svobodné," skandoval v odpovědi dav. Demonstranty podpořili známí hudebníci, novináři, herci i spisovatelka Ljudmila Ulická, která četla své verše sepsané před demonstrací. Mezi demonstranty se objevil také oligarcha Sergej Polonskij.

"Tento režim brzy zmizí a my bychom k tomu měli dopomoci. Putinova politika definitivně zkrachovala. Kromě násilí nemá režim společnosti co nabídnout. Občanská společnost je ale s to zabránit vládě v ničení země," tvrdil ze scény opoziční politik Sergej Mitrochin.

Nedemonstrovalo se jen v Moskvě, ale i v několika dalších velkoměstech v evropské části Ruska i na Sibiři. V Petrohradě, kde se sešlo asi 200 demonstrantů na solidárním protestu s Moskvany, policie zadržela více než 50 lidí, uvedl server listu Kommersant. Specializovaný server OVD-Info, monitorující činnost policie, napočítal 72 zatčených po celé zemi: 55 v Petrohradě, deset v Moskvě a sedmi v Rostově na Donu.

Opoziční politička Ljubov Sobolová, kterou úřady odmítly zaregistrovat jako kandidátku, na sociálních sítích oznámila, že ji policie zatkla ještě před konáním moskevské demonstrace. Právnička Sobolová je spolupracovnicí Alexeje Navalného, hlavního oponenta Kremlu.

Na rozdíl od dvou předchozích demonstrací dnešní protest úřady povolily, ale organizátory důrazně varovaly před porušením dohodnutého scénáře a pokračováním protestů v centru metropole. Mnoho stoupenců vězněného opozičního vůdce Navalného mělo totiž v úmyslu zorganizovat po skončení akce "pokojnou procházku městem", na kterou se už povolení nevztahuje. Moskevská policie v pátek varovala, že tvrdě zasáhne.

Během demonstrace policisté zneškodnili bezpilotní letoun, který přelétal nad davem.

Organizátoři akce úřadům nahlásili, že na demonstraci by mohlo přijít až 100.000 lidí. Účast na posledních dvou protestech na přelomu července a srpna byla podstatně skromnější, v moskevských ulicích ale tehdy bylo zadrženo rekordních více než 2000 lidí. Většina z nich byla po krátkém pohovoru propuštěna, desítky lidí ale neunikly pokutě nebo několikadennímu trestu vězení. Asi deset lidí, které vyšetřovatelé označili za organizátory "masových nepokojů", je ve vazbě a hrozí jim až 15 let za mřížemi.