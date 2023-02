V Moskvě rezonuje článek, který viní USA ze sabotáže Nord Streamu

Moskva/Washington - V Moskvě rezonuje článek amerického investigativního novináře, který tento týden obvinil Spojené státy z loňské sabotáže plynovodu Nord Stream. Svět by měl poznat pravdu o tom, kdo plynovody sabotoval, řekl podle agentury Reuters mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům. Náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov prohlásil, že Washington bude čelit "následkům" a dodal, že zpráva není pro Rusko překvapením.

"Je to velmi nebezpečný precedens: pokud to někdo udělal jednou, může to udělat znovu kdekoli na světě," pronesl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina, který loni v únoru zahájil vojenskou invazi na Ukrajinu a rozpoutal tím největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války. Peskov zároveň vyzval k mezinárodnímu vyšetřování incidentu kolem plynovodů.

Americký novinář Seymour Hersh, který se opírá o jeden anonymní zdroj "s přímou znalostí operačního plánování", na vlastním blogu uveřejnil text, kde tvrdí, že potápěči amerického námořnictva loni nastražili výbušniny na potrubí spojující Rusko a Německo pod Baltským mořem a později je Američané odpálili. Měli tak učinit s pomocí Norska a na pokyn amerického prezidenta Joea Bidena.

Bílý dům článek kategoricky odmítl a označil ho za "naprosto lživý a čistou fikci". Norsko rovněž popřelo jakoukoli účast a celé obvinění označilo za nesmysl. Agentura Reuters dnes poznamenala, že nebyla schopna tvrzení novináře potvrdit.

Od chvíle, kdy se blog objevil, se ruští představitelé dožadují odpovědí, podotýká Reuters. Předseda dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin uvedl, že zpráva by se měla stát základem pro mezinárodní vyšetřování s cílem "postavit Bidena a jeho komplice před soud". Rjabkov prohlásil, že Hershova zpráva není pro Rusko překvapením, neboť Moskva se už dlouho domnívá, že za výbuchy stojí USA a možná i další členové NATO.

Dvojice potrubí spojujících po dně Baltského moře Rusko a Německo byla loni v září poškozena výbuchy. Incident vyšetřuje Švédsko a Dánsko, v jejichž výlučných ekonomických zónách se odehrál. Švédové došli k tomu, že byl výsledkem sabotáže, Dánsko k tomu, že průrvy způsobily mohutné exploze. Ani jedno vyšetřování však neurčilo, kdo za věcí stojí. Vlastní vyšetřování vede i Německo, jehož vyšetřovatelé podle listu The Times zůstávají otevřeni teorii o sabotáži ze strany některé západní země s cílem obvinit z ní Rusko. Někteří evropští politici už dříve vyjádřili přesvědčení, že za poškozením plynovodů je Moskva. Ta to odmítla a ze sabotáže obvinila Západ.

Hersh ve svém článku tvrdí, že o vyhození plynovodů do povětří rozhodl Biden, aby Moskvu připravil o obrovské příjmy z prodeje plynu do Evropy. Agentura AFP připomněla, že pětaosmdesátiletý Hersh je jedním z nejznámějších amerických investigativních reportérů. Mimo jiné odhalil masakr spáchaný americkými vojáky ve vesnici My Lai za vietnamské války. Několik jeho článků v posledních letech však vyvolalo kontroverze a jiní novináři ho obvinili z šíření konspiračních teorií, píše AFP.