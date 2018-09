Moskva - Kolem 10.000 lidí se dnes sešlo v Moskvě na protestním mítinku proti plánované důchodové reformě. Akce zorganizovaná komunisty, kterou moskevská radnice povolila, byla namířena proti zvýšení důchodového věku, o němž jedná ruský parlament. Demonstrace byly dnes hlášeny i z dalších velkých ruských měst.

Ruská levice využila nepopulárního plánu Kremlu k mobilizaci svých stoupenců, která se částečně odrazila i v několika překvapivě úspěšných výsledcích nedávných komunálních voleb. V některých velkých městech komunisté posílili své postavení na radnici, úspěch zaznamenali jejich kandidáti i v gubernátorských volbách na Sibiři a na Dálném východě.

Vládní návrh důchodové reformy původně počítal se zvýšením hranice pro odchod do penze o osm let u žen a o pět let u mužů. Prezident Vladimir Putin, který před lety zvýšení důchodového věku vyloučil, po první vlně protestů navrhl, aby se důchodová hranice u žen zvýšila jen o pět let.

Návrh teď v parlamentu čeká druhé čtení, které by mělo přijít na řadu příští týden. Vzhledem k silnému parlamentnímu postavení vládní strany Jednotné Rusko je zřejmé, že reforma nakonec projde.

Komunističtí řečníci na dnešní demonstraci v Moskvě označovali vládní návrh za "zákon proti všem" a za "loupež století". Ujišťovali své stoupence, že neustoupí od svého návrhu na uspořádání celostátního referenda o důchodovém věku, které ovšem zatím naráží na procedurální problémy.

Moskevská demonstrace byla součástí celostátní protestní akce zorganizované pod heslem "Nedopusťme sociální teror státní moci proti jejímu vlastnímu lidu". K akci se přihlásili účastníci demonstrací v desítkách ruských měst, například v Novosibirsku, Rostově, Omsku, Astrachani nebo Irkutsku. Kreml protestní akce většinou toleruje, téměř všechny dnešní demonstrace podle ruských médií úřady povolily.