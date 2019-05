Olomouc - V Olomouckém, Zlínském i Moravskoslezském kraji se v neděli vrátila do hor zima. Sníh pokryl území zhruba od 600 metrů nad mořem, místy napadly tři až čtyři centimetry sněhu, řekla ČTK Marie Labajová z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Na Šeráku klesla ráno teplota téměř k pěti stupňům pod nulou. Počasí bude studená fronta ovlivňovat ještě v pondělí.

"Na horách sněžilo, teplota byla pod nulou. Například na stanici Červená na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje napadl centimetr sněhu, ve Starém Městě pod Sněžníkem na Šumpersku tři centimetry sněhu. Ve Zlínském kraji stanice Kateřinice hlásí čtyři centimetry nového sněhu, stejně jako stanice Hošťálková," uvedla meteoroložka.

Podle ní sněžilo místy již od 500 metrů nad mořem. Teploty v Olomouckém kraji dosáhly maximálně 9,8 stupně, a to na stanici Dubicko, nejchladněji bylo naopak na horské stanici Šerák, kde bylo nedělní minimum ve výšce 1300 metrů minus 4,7 stupně Celsia. "Na horách teploty klesly až téměř k pěti stupňům pod nulou. V průměru se v Olomouckém kraji nejnižší teploty pohybovaly mezi čtyřmi až sedmi stupni," doplnila Labajová.

Na Lysé hoře v Beskydech napadly do rána čtyři centimetry sněhu a slabě tam sněžilo ještě v neděli v podvečer, řekla meteoroložka. Sněžení se dá očekávat i v noci, v polohách nad 600 metrů nad mořem, a v pondělí v polohách nad 800 metrů.

Nejtepleji v Moravskoslezském kraji bylo v neděli na Bruntálsku. V Osoblaze meteorologové naměřili 9,8 stupně Celsia a v Krnově 9,3 stupně. Jinde byly teploty nanejvýš do devíti stupňů. Na horách bylo chladněji a teploty se pohybovaly kolem nuly. Nejnižší hodnotu v kraji naměřila stanice na Lysé hoře, minus 4,2 stupně Celsia.

Chladno se dá očekávat i v pondělí, neboť počasí částečně ještě ovlivní studená fronta. V pondělí by mělo být převážně oblačno, odpoledne místy přeháňky, které by mohly být v polohách od 800 metrů místy sněhové. V noci se již očekává ustávání srážek. V noci by měly teploty klesnout na pět až dva stupně, nejvyšší denní teploty budou devět až 12 stupňů Celsia.