V Moravskoslezském kraji začalo plošné testování

Na několika místech Moravskoslezského kraje začalo 2. května 2020 ráno plošné testování na nemoc covid-19. Do garáží hasičů v Ostravě-Vítkovicích dorazili už po 8:00 první zájemci, kteří se registrovali v krajem vyvinuté aplikaci. Některé motivovala obava o seniory, jiní přišli kvůli práci. Celkem by zdravotníci měli při plošném testování odebrat během víkendu vzorky 120 přihlášených. Pokračovat budou i o dalších víkendech.

Na několika místech Moravskoslezského kraje začalo 2. května 2020 ráno plošné testování na nemoc covid-19. Do garáží hasičů v Ostravě-Vítkovicích dorazili už po 8:00 první zájemci, kteří se registrovali v krajem vyvinuté aplikaci. Některé motivovala obava o seniory, jiní přišli kvůli práci. Celkem by zdravotníci měli při plošném testování odebrat během víkendu vzorky 120 přihlášených. Pokračovat budou i o dalších víkendech. ČTK/Pryček Vladimír

Ostrava - Na několika místech Moravskoslezského kraje začalo dnes ráno plošné testování na nemoc covid-19. Do garáží hasičů v Ostravě-Vítkovicích dorazili už po 8:00 první zájemci, kteří se ve čtvrtek registrovali v krajem vyvinuté aplikaci. Některé motivovala obava o seniory, jiní přišli kvůli práci. Celkem by zdravotníci měli při plošném testování odebrat dnes a v neděli vzorky 120 přihlášených. Pokračovat budou i o dalších víkendech.

Fotogalerie

Testování v Ostravě zajišťuje Vítkovická nemocnice. Její hlavní hygienik Radek Mikšík ČTK dnes řekl, že se vše dobře rozběhlo. Zdravotníci zvládají odběr a otestování jednoho příchozího za bezmála deset minut. V systému se vždy přihlásili do třicetiminutového intervalu čtyři lidé. "Jde to dobře. Dnes máme objednáno 60 lidí. Stejný počet dorazí v neděli," řekl.

Jako druhý na židli u odběrového stolečku usedl Roman z Ostravy. Pracuje jako manažer v dopravní společnosti a práce mu neumožnila izolaci.

"Musím se v práci hodně stýkat s lidmi. Navíc jsem byl v lednu docela nemocný, tak jsem chtěl vědět, jestli jsem covid-19 neprodělal," řekl. Test mu vyšel negativní. "Trochu jsem to ale čekal," svěřil se ČTK.

V té době už na místě čekali na vyšetření další dva zájemci. Jakub z Ostravy přijel z obavy o své prarodiče ve věku 84 a 79 let. "Chceme se s nimi už konečně potkat a mít jistotu, že jsme zdraví. Chtěli jsme se zaregistrovat celá rodina, ale stihli jsme to jen dva," řekl. Ladislav z Ostravy zase zajišťuje nákupy celé rodině, takže často chodí mezi lidi. "Chci vědět, jestli jsem to prodělal. Nějaké riziko existuje," řekl.

První termíny pro plošné testování organizované Moravskoslezským krajem lidé ve čtvrtek vybrali za necelé čtyři minuty. Registrovat se mohla tisícovka, zkoušelo to zhruba 3500 lidí. Kraj chce otestovat asi 5000 lidí z regionu, vypsání dalšího termínu pro registraci urychlí. Každý dobrovolník, který termín získal, obdržel identifikační číslo, jímž se při odběru přihlásí. Lidem bez registrace rychlotest nebude proveden.

Kraj proti původnímu plánu urychlí další kolo registrací. Další zájemci se budou moci registrovat v pondělí ve 12:00. Fungování systému kraj ověřoval na úřednících. Ukáže-li rychlotest přítomnost protilátek v krvi, musí se testovaný podrobit PCR testu a počkat na výsledek v karanténě.

Na stejném místě se dnes testovali i samoplátci. Přijela skupina polských dělníků z Třineckých železáren. Kvůli koronaviru na týdny uvízli v Česku, aby mohli chodit do práce. "S rodinou si jen voláme," řekl ČTK David z polského Těšína (Cieszyn). Za test zaplatil 2900 korun. "Hranice se pro nás mají otevřít 4. května. Budu se chtít podívat domů a test budu potřebovat," vysvětlil.