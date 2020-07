V Moravskoslezském kraji se nakazilo přes 4000 osob

Ostrava - V Moravskoslezském kraji přibylo od nedělní aktualizace dat 30 potvrzených případů nákazy koronavirem. Celkově se počet pozitivně testovaných od počátku pandemie navýšil na 4016 lidí, v neděli to bylo 3986 osob. Vyplývá to z grafů chytré karantény, tedy Centrálního řídícího týmu Covid-19 (CŘT), které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO). Situací v regionu se dnes zabývá Bezpečnostní rada kraje.

"Stále musím opakovat to, co říkám poslední dny. Nárůsty v okresech Karviná a Frýdek-Místek jsou sice patrné, ale zatím v nich nevidím důvod pro tak razantní plošná opatření v rámci celého kraje. Negativním jevem je nárůst počtu hospitalizovaných, nicméně je to stále hluboko pod kapacitami nemocnic. V každém případě tuto situaci sledujeme," uvedl k datům Vondrák.

Krajská hygienická stanice v pátek rozšířila protiepidemická opatření na celý kraj. V kraji se znovu musí nosit roušky v hromadné dopravě a veřejných vnitřních prostorách. Omezeny jsou návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů, provoz restaurací a barů, hromadné akce i působení takzvaných pendlerů. Na sociálních sítích se už objevila výzva k protestu proti nařízením. Uskutečnit se má dnes od 17:00 na centrálním Masarykově náměstí v Ostravě. Opatření nabyla okamžité platnosti, což vyvolalo vlnu nevole a kritiky.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli řekl, že by ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová měla zvážit setrvání ve funkci. Důvodem je podle něho právě nezvládnutá komunikace

Data a údaje o nemocných se z různých zdrojů liší, důvodem jsou odlišné způsoby zpracování údajů. Například Krajská hygienická stanice Ostrava eviduje k sobotě v regionu 3682 pozitivně testovaných. Hejtmanství ale dřív poukazovalo na to, že hygienici byli v prodlení se zpracováváním údajů. Hygienici navíc data o nemocných vykazují až v okamžiku, kdy s nimi mají epidemiologické šetření.

Statistika, kterou ke koronaviru zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, zase v regionu k dnešku udává 4029 nemocných od počátku pandemie. Podle dnes aktualizovaných dat chytré karantény roste v regionu počet hospitalizovaných, kterých je aktuálně 55. Počet zemřelých s covidem-19 zůstává neměnný 72 osob, dle statistiky hygieniků 67. V pátek v regionu začaly opět plošné testy v OKD, během prvního dne bylo otestováno zhruba 700 osob, první výsledky by měly být k dispozici dnes.