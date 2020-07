ŽIVĚ: Komentář ministra Vojtěcha ke koronavirové situaci

Praha/Ostrava/Kutná Hora - Roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách jsou kvůli koronaviru ode dneška povinné v celém Moravskoslezském kraji. Opatření z Karvinska hygienici rozšířili na celý region. Zpřísněná opatření mají v kraji zabránit komunitnímu šíření. Nákaza se přesouvá do rizikové skupiny lidí nad 65 let. Rozšíření restrikcí podle Maďara nesouvisí s vývojem v Karviné, ale s šířením nákazy zahraničními pracovníky. Naopak na Kutnohorsku už nebudou povinné roušky, ruší se i další omezení. Dál ale platí zákaz návštěv v nemocnicích a domovech, rozhodl krizový štáb. ČTK bude dnes v 16:30 vysílat živě komentář ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

V Moravskoslezském kraji jsou povinné roušky

Roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách jsou kvůli koronaviru ode dneška povinné v celém Moravskoslezském kraji. Opatření z Karvinska hygienici rozšířili na celý region. Omezení se týkají i návštěv v nemocnicích či domovech seniorů, provozu restaurací a barů, hromadných akcí i takzvaných pendlerů. Na twitteru to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zpřísněná protiepidemická opatření v kraji jsou už platná. Účinnost nabývají vyhlášením a krajští hygienici už je zveřejnili na své úřední desce.

Návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory jsou možné jen s respirátorem. Různých akcí se může účastnit nejvýš sto lidí. Bary a restaurace zůstanou od 23:00 do 08:00 zavřené. Přeshraniční pracovníci musí jednou za dva týdny předkládat negativní PCR test.

Ministr i hygienici v posledních dnech uváděli, že se stav na Karvinsku stabilizoval a zlepšuje se. Opoziční politici i starostové měst a obcí postup proti koronavirové nákaze v regionu kritizovali. Podle nich se opatření přijímala pozdě.

Návštěvy se do nemocnic dostanou jen s respirátorem. Nutné budou dvoumetrové odstupy od ostatních pacientů, klientů a personálu. Přijímaným nemocným či novým obyvatelům domovů se budou dělat testy PCR, pokud sami nepředloží výsledky vyšetření. Nesmějí být ale starší než čtyři dny.

Venkovních akcí by se nemělo účastnit víc než sto lidí. Hygienici upřesnili, že by nejvýš stovka účastníků měla být v jednom sektoru se samostatným vchodem a zázemím. Oddělených sektorů může být na místě nejvýš pět, lidé ale nesmí přecházet z jednoho do druhého. I tady platí dvoumetrové odstupy. Stejné nařízení je i pro vnitřní prostory.

Nejvýš sto lidí bude moci být i na koupalištích. Provozovatel vyčlení aspoň jednoho pracovníka, který na dodržování pravidel a dvoumetrových odstupů dohlédne. Rozestupy se mají dodržovat i v saunách a wellness centrech či ve sportovních halách, omezí se tak počet návštěvníků. Omezení se dotknou i používání skříněk a sprch.

Od 23:00 do 8:00 zůstanou zavřené restaurace, zahrádky a bary. Fungovat mohou ale výdejová okénka. Hotely mohou své restaurace otevřít v 6:00.

U stolu v restauracích budou moci sedět nejvýš čtyři lidé. Usadí se tak, aby se dodržely odstupy dva metry. Platí to i pro zahrádky. Místa se před usazením hostů budou dezinfikovat.

Roušky nemusí mít děti do dvou let, žáčci v mateřských školách a dětských skupinách, studenti na přijímacích či jiných zkouškách a jejich zkoušející, absolventi a akademici při promocích, herci či muzikanti při vystoupení, televizní moderátoři, pracovníci v provozech s vysokou teplotou, plavčíci, snoubenci na svatbě či zastupitelé na zasedáních. V kancelářích je možné být bez roušky při zachování dvoumetrových odstupů. Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby se případné směny nepotkávaly a aby pracovníci dodržovali odstupy.

V Moravskoslezském kraji přibylo od posledních čtvrteční aktualizace dat 56 případů nákazy koronavirem. Nejvíce znovu na Karvinsku, kde se od počátku pandemie nakazilo už téměř 2100 lidí. Podle údajů Centrálního řídícího týmu Covid-19 (CŘT) se v regionu od počátku pandemie nakazilo 3891 lidí.

Nákaza na severní Moravě se přesouvá do rizikové skupiny

Nákaza koronavirem v Moravskoslezském kraji se přesouvá do rizikové skupiny mezi lidi starší 65 let. Na tiskové konferenci to dnes uvedla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Irena Martínková. Nová ohniska jsou v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín i Ostrava. Krajská hygienička Pavla Svrčinová varovala, že přibývají případy, které nemají souvislost s objevenými ohnisky. Hejtman kraje Ivo Vondrák ovšem před novináři zpochybnil nutnost všech zpřísněných opatření, která ode dneška hygienici nařídili.

Ode dneška podle nařízení hygieniků platí v celém Moravskoslezském kraji povinnost roušek v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Omezení se týkají i návštěv v nemocnicích či domovech seniorů, provozu restaurací a barů, hromadných akcí i takzvaných pendlerů. Původně zpřísněná opatření platila jen na Karvinsku a Frýdecko-Místecku.

Vondrák prohlásil, že roušky v MHD jsou namístě. Ostatní opatření ale vnímá jako moc přísná, situace je podle něj stabilizovaná. "Skutečně nevím, co vedlo k tomu rozhodnutí," prohlásil Vondrák. "Nevím, do jaké míry ta opatření nejsou spíš panického charakteru a bojím se toho, že lidé to vnímají velmi negativně," zdůraznil. S odvoláním na data ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška uvedl, že situace v kraji se nezměnila a kapacity nemocnic jsou dostatečné.

Martínková oponovala, že opatření musí být striktní, aby ochránila rizikové skupiny. "Byť se stabilizovala situace na Karvinsku, vyhaslo nám ohnisko na Dole Darkov, ale vznikla nová lokální ohniska v okrese Frýdek-Místek, v okrese Nový Jičín, v okrese Ostrava," řekla.

Svrčinová uvedla, že v kraji začíná přibývat těžkých případů u starších lidí. Opatření mají zabránit přehlcení zdravotního systému. "V úterý, středu, čtvrtek (to - počet případů) začalo stoupat a souvislost s OKD už téměř neprokazujeme. Když se začali minulý týden testovat pendleři, tak jsme najednou měli ohniska po celém kraji," zdůraznila Svrčinová. Na dotaz po rychlosti opatření uvedla, že situaci diskutovala s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) byl jasný požadavek zavést je co nejdřív. Podle Svrčinové se opatření zhruba po 14 dnech budou revidovat. Pokud se situace zlepší, přistoupí hygienici k uvolňování.

Maďar: Restrikce na severní Moravě nesouvisí s vývojem v Karviné

Rozšíření restriktivních opatření proti koronaviru v Moravskoslezském kraji nesouvisí s vývojem lokálního ohniska nákazy na Karvinsku, ale s jejím šířením zahraničními pracovníky. Rádiu Impuls to dnes řekl epidemiolog a šéf odborné skupiny ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar. Hygienici ode dneška rozšířili omezení dosud platná na Karvinsku na celý Moravskoslezský kraj, restrikce se týkají nošení roušek, návštěv v nemocnicích nebo provozu restaurací a barů. V České televizi (ČT) Maďar řekl, že celková situace v kraji je ale pod kontrolou a neděje se tam nic dramatického.

Negativní trend ohledně počtu nakažených v Moravskoslezském kraji podle Maďara nevychází ze situace v těžební společnosti OKD, ale z vývoje v řadě firem v kraji. "Nezřídka je to následkem pozitivních testů zahraničních pracovních sil, kdy tito zahraniční pracovníci, včetně mnoha pendlerů, mají velký počet domácích kontaktů, jejich kolegů v práci. A od nich nám hrozí potenciálně zanesení nákazy," řekl rádiu.

Podle něj zahraniční pracovníci nemusí o nákaze ani vědět a průběh nemoci covid-19 u nich může být bez příznaků, přesto mohou být infekční a šířit nákazu do širší společnosti. "Takže čerstvě přijatá opatření jsou snahou komunitu Moravskoslezského kraje bránit," řekl Maďar.

Okamžitou platnost mimořádných opatření v kraji Maďar v ČT odůvodnil tím, že krajská hygienická stanice mohla mít obavu z případných velkých víkendových akcí, které by mohly přispět k rozšíření nákazy. Nicméně připustil, že by se vydávání opatření mělo sjednotit. Dosud každé opatření, které plošně vydávalo ministerstvo zdravotnictví, začínalo platit od následující půlnoci. Opatření hygieniků pro Moravskoslezský kraj nabylo účinnosti během dneška poté, co je zveřejnili na své úřední desce. Zhruba v tobě, kdy o nich informoval na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO)

Podle Maďara byla ale opatření pro celý kraj "poměrně dlouho dobu na stole" a přikročilo se k nim poté, co se ukázaly náznaky komunitního šíření nákazy a objevily se firemní klastry v několika okresech, zčásti kvůli zahraničním pracovníkům.

V Moravskoslezském kraji přibývají ohniska nákazy

V Moravskoslezském kraji přibývají ohniska nákazy koronavirem. Nákaza se dostala například i na dětský tábor ve Štramberku na Novojičínsku, kde jsou potvrzení dva nemocní. Mimo to nákaza proniká i do zdravotnických zařízení. ČTK to dnes řekl Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice. Podle něj poslední případy ukazují, že se nákaza dostává do populace. Hygienici už oznámili, že v celém regionu zpřísňují protiepidemická opatření.

"Ohniska jsou rozptýlená, což je to nejhorší, co může být. Dokud bylo jedno ohnisko a jinak nic, tak je to dobré. Pokud máte ohniska po jednom po dvou lidech, ale difuzně všude a nedokážete ty lidi vytrasovat, jsou noví a nemají s nikým souvislost, tak to je špatně," uvedl Kopřivík.

Podle něj hygienici nyní evidují dvě nakažené děti na dětském táboře ve Štramberku. "Dělají se tam opatření. Nemocné děti jsou izolované, poslané domů a kontakty se budou odebírat," uvedl Kopřivík. Dodal, že tábor zřejmě bude přerušen.

Podle něj jsou i ohniska v různých podnicích, a to na Ostravsku, Novojičínsku i Frýdecko-Místecku. Nové pozitivní případy se podle Kopřivíka objevily i ve zdravotnických zařízeních, například v Městské nemocnici Ostrava. "To je taky špatně, ty se tam vůbec neměly objevit. Pak máme taková ohniska, která obsahují jeden dva případy a nemají souvislost s nikým, a to jsou právě ta komunitní ohniska, která nám začala vznikat," řekl Kopřivík.

Podle nových nařízení hygieniků lidé v celém kraji musejí nosit roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory budou možné jen s respirátorem. Různých akcí se bude moci účastnit nejvýš sto lidí. Bary a restaurace zůstanou od 23:00 do 08:00 zavřené. Přeshraniční pracovníci musejí jednou za dva týdny předkládat negativní PCR test.

Podle nařízení hygieniků by děti na táborech měly být jen v táborovém okolí a v přírodě, nikam by neměly jezdit. Návštěvy rodičů i jiných lidí by se měly maximálně omezit. Nutné je zajištění dezinfekce prostor či jednorázových ručníků na sušení rukou.

V textu nařízení hygienici uvedli, že růst počtu nakažených evidují od 13. července v celém Moravskoslezském kraji i mimo okresy Karviná a Frýdek-Místek a přibývá také případů nákazy mezi takzvanými pendlery. "V návaznosti na zhoršenou epidemiologickou situaci je hlavním cílem vydání mimořádného opatření přerušit cestu přenosu nákazy a zabránit masivnímu šíření," uvedli hygienici.

Na Kutnohorsku už nejsou nutné roušky, dál platí zákazy návštěv

Na Kutnohorsku už není nutné nosit roušky ve vnitřních veřejných prostorech a zrušena jsou i další mimořádná opatření vyhlášená kvůli zvýšenému výskytu koronaviru. Nošení roušek je nadále povinné ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. V platnosti zůstává také zákaz návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory, řekli ČTK po dnešním jednání krizového štábu města starosta Josef Viktora (ANO) a mluvčí krajských hygieniků Dana Šalamunová.

Mimořádná opatření byla vyhlášena před týdnem kvůli ohnisku covidu-19 v Církvici. Protože je nárůst počtu nakažených minimální, hygienici navrhli jejich zmírnění. Nový režim začal platit od okamžiku zveřejnění na úřední desce, tedy ode dneška. Další ohnisko ve středních Čechách je v Čečelicích na Mělnicku, tam se dnes počet nakažených zvýšil o čtyři na 14.

V Církvici se koronavirus objevil počátkem měsíce v pobočce firmy HR Partner CZE, její provoz byl uzavřen. Původně bylo nakažených 13, pak začali přibývat další. Onemocněli také tři lidé na kutnohorském pracovišti firmy Foxconn. Nyní už je pole hygieniků nových případů minimum. Ve čtvrtek přibyli v souvislosti s církvickým ohniskem dva pozitivně testovaní, dnes nikdo. Celkem tak bylo dosud potvrzeno 53 případů.

"Přistoupili jsme k maximálnímu možnému rozvolnění. Byla zrušena veškerá opatření týkající se nošení roušek po úřadech a v obchodech. Jediné omezení, které zůstalo, je zákaz návštěv v nemocnicích a sociálních a zařízeních. Na doporučení lékařů zůstává povinnost roušek v ambulancích. Jinak se vracíme k běžnému režimu," uvedl Viktora. Šalamunová dodala, že se ruší také veškerá omezení počtu účastníků hromadných akcí.

V Čečelicích se objevilo deset nakažených na ubytovně. Podle informací ČTK jde o brigádní dělníky, kteří pracovali v místní zemědělské firmě. Hygienici dnes v souvislosti s tímto ohniskem zaznamenali další čtyři případy. Podle Šalamunové dál zajišťují kontakty nakažených. Většina z 29 lidí, kteří jsou v karanténě, měla podle mluvčí negativní testy.

Zprávy o koronaviru v Církvici měly nepříznivý dopad na turistický ruch v Kutné Hoře, která patří k oblíbeným cílům a jejíž historické jádro je na seznamu světového dědictví UNESCO. Provozovatelé hotelů a správci památek si stěžovali na výrazný úbytek výletníků. Zástupci města dnes o tom jednali s podnikateli, kteří uvedli, že na ně omezení tvrdě dopadlo. Viktora věří, že se situace zlepší. Podle něj není důvod, aby se turisté Kutné Hoře vyhýbali.