V Moravskoslezském kraji budou opět kulturní akce

Ostrava - Moravskoslezští hygienici rozvolní od pátku protiepidemická opatření. Kulturní akce do 1000 lidí se budou moci konat v celém kraji, návštěvníci budou muset mít ale roušky, výjimkou je Bruntálsko, tam je to možné bez nich. Po jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje to dnes uvedli zástupci hygieniků a kraje. Hygienici v kraji rozšířili protiepidemická opatření, která platila na Karvinsku a Frýdecko-Místecku, na celý kraj minulý pátek, což vyvolalo vlnu kritiky.

"Situace v kraji je setrvalá, nijak razantně se nemění. V daný okamžik je jediným bezpečným okresem Bruntál. Tam skutečně není nikdo (pozitivní), prověřuje se tam jeden případ," řekl dnes hejtman Ivo Vondrák (ANO). Roušky jsou i nadále povinné v hromadné dopravě. Návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory jsou možné jen s respirátorem. Různých akcí se může od pátku účastnit opět maximálně 1000 lidí, ale s rouškami. Bary a restaurace budou nově zavřené od 24:00 do 08:00. Nadále platí, že přeshraniční pracovníci musí jednou za dva týdny předkládat negativní PCR test.

Podle krajské hygieničky Pavly Svrčinové by kromě roušek na kulturních akcích měly být rovněž stojany s desinfekcemi. "Doufáme, že provozovatelé a pořadatelé těchto akcí budou na to dohlížet. Trošku jsme to tentokrát postavili jinak - jako povinnost provozovatele toto zajistit. Pro nás je potom lépe vymahatelné splnění tohoto mimořádného opatření," uvedla Svrčinová. Podle ní za nedodržení hrozí pokuta až do výše tří milionů korun. Hygienici chtějí dodržování opatření prověřovat, i když by se nemělo jednat o nějak rozsáhlé kontroly.

Opatření se nejvíce uvolňují na Bruntálsku, kde je minimum nakažených, roušky se tam budou nosit jen ve zdravotnických zařízeních, včetně ambulantních.

Podle Svrčinové nyní hygienikům dělá největší starosti, že se nákaza začíná dostávat do zdravotnických a rovněž sociálních zařízení. Problémy mají také sportovní kluby. Pozitivně testován na koronavirus byl například hráč prvoligové Opavy, ale problémy mají i některé další sportovní kluby na Opavsku. "Ozval se mi fotbalový klub z Opavy, že mají pozitivního hráče," uvedla Svrčinová. Podle ní tak musí klub do dvoutýdenní karantény a hygienici nařizují desinfekci stadionu včetně zázemí.