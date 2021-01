V Moravském divadle vznikne pietní místo pro herečku Maciuchovou

Ve věku 75 let zemřela 26. ledna 2021 v Olomouci po dlouhé a těžké nemoci herečka Hana Maciuchová (na archivním snímku ze 7. září 2015). Poslední rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu.

Ve věku 75 let zemřela 26. ledna 2021 v Olomouci po dlouhé a těžké nemoci herečka Hana Maciuchová (na archivním snímku ze 7. září 2015). Poslední rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu. ČTK/Šimková Veronika

Olomouc - V Moravském divadle v Olomouci vznikne pietní místo pro rozloučení s herečkou Hanou Maciuchovou, která zemřela po dlouhé těžké nemoci ve středu v Olomouci. Místo, kde bude moci veřejnost za dodržení protiepidemických opatření uctít její památku, vznikne ve čtvrtek a v pátek ve foyer divadla, řekl ČTK mluvčí divadla David Kresta. Pětasedmdesátiletá herečka měla k Olomouci blízký vztah, vystudovala zde hejčínské gymnázium a měla zde také své první zkušenosti s divadlem.

"Navzdory této složité a pro divadlo nepříznivé době jsme se rozhodli vyjádřit úctu k osobnosti paní Maciuchové a lítost nad jejím odchodem do hereckého nebe. Chceme, aby tuto možnost měli i lidé, kteří skvělou herečku znali osobně nebo se s ní setkali prostřednictvím divadla, televize či rozhlasu," uvedl ředitel Moravského divadla Olomouc David Gerneš.

Pietní místo ve foyer Moravského divadla bude přístupné ve čtvrtek a v pátek od 9:00 do 16:00. Jeho zřízení konzultovalo vedení divadla s krizovým štábem Olomouce. Návštěvníci mohou do foyer vstoupit maximálně ve dvou, je také třeba dodržovat nařízené dvoumetrové rozestupy ve foyer i před budovou divadla. K dispozici bude kondolenční kniha. Ve foyer nebude možné zapalovat svíčky.

Rodačka z nedalekého Šternberka vyrůstala od čtyř let v Olomouci a město považovala za jeden ze svých dvou domovů. Hold jí na svých stránkách www.olomouc.eu vzdala olomoucká radnice, od které získala v roce 2010 Cenu města Olomouce. "Její kladný vztah k Olomouci a k rozhlasu se propojil v roce 2016. Tehdy se totiž stala čestnou prezidentkou rozhlasového festivalu Prix Bohemia Radio, který se právě toho roku přesunul do Olomouce," připomněli zástupci radnice. V Olomouci se rovněž stala patronkou základní školy ve Svatoplukově ulici a před pěti lety se ochotně zapojila do propagační kampaně města v podání olomouckých osobností.

Herečka Hana Maciuchová zemřela ve středu po dlouhé, těžké nemoci. Rozloučení se uskuteční v úzkém rodinném kruhu. Herečka se narodila 29. listopadu 1945 ve Šternberku u Olomouce, na kontě má nespočet divadelních, televizních i filmových rolí. Byla dlouholetou členkou pražského Divadla na Vinohradech, kam po několika sezonách strávených v Divadle Za branou nastoupila v roce 1971. Řadu příležitostí jí nabídl film, velkou popularitu jí kromě inscenací a pohádek přinesly také televizní seriály.