V Moravské Nové Vsi byla mše ve dvoře farnosti, kostel zničila bouře

Moravská Nová Ves (Břeclavsko) - Na jedné straně kostela stavební ruch okolo poškozených domů, na druhé straně mše ve dvoře farnosti s desítkami lidí. Tak to dopoledne vypadalo v Moravské Nové Vsi, kterou zasáhla ve čtvrtek bouře a poničila domy včetně kostela. Farář Marián Kalina řekl lidem na mši, že je to zkouška, ve které lidé obstojí a udělají z obce boží království na zemi. Bouřky s kroupami a tornádem poničily na Břeclavsku a Hodonínsku asi 1200 domů a vyžádaly si šest obětí. Dvě desítky zraněných lidí stále zůstávají v péči hodonínské nemocnice.

V obci na Břeclavsku bývá mše každou neděli dopoledne, nyní to ale nebylo možné v kostele kvůli rozsahu jeho poškození. Bouře mu vzala střechu, a proto se věřící sešli za kostelem ve dvoře farnosti. Přišli lidé všech generací včetně dětí.

Kalina řekl, že lidé prožili den, který si všichni zapamatují. "Myslel jsem si, že jsem zažil poslední mši, že se k oltáři už nikdy nevrátím," řekl farář, kterého zastihla bouře při mši ve chvíli, kdy žehnal Kristovo tělo a krev. Na těžkou chvíli vzpomínal se slzami v očích a chvějícím se hlasem. "Jsem rád, že jsem dnes mohl obléknout toto roucho, které jsem měl při své první mši v životě. Beru si ho jen při velmi vzácných příležitostech," řekl Kalina. Připomněl, že v celé farnosti zůstal zachovaný jediný kostel, a to v Týnci. V Moravské Nové Vsi a Hruškách bouře kostely zničila.

Kalina uvedl, že obec zažívá těžké chvíle. "Kdyby vám někdo řekl, že je to boží trest, nevěřte mu. Je to zkouška. A všichni, kdo pomáhají a hledají možnost, jak zmírnit tuto bolest, jsou svědectvím toho, že my v této zkoušce obstojíme," řekl Kalina.

"Povede se nám zbudovat farnost a obec a bude ještě krásnější. Budeme božím královstvím na zemi. Mysleme na všechny, které postihla pohroma," uvedl farář, který vyzval lidi, aby pomohli a přiložili ruku k dílu. "Ke společné obnově toho všeho, co nám bylo vzato," dodal.

Po bouřkách se vzhledem k vážným následkům zvedla velká vlna solidarity. Lidé posílají peníze, ale jezdí také pomáhat poškozeným přímo do obcí. Kalina všem poděkoval.

Bouřky nejvíce zasáhly obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice. Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) uvedl, že škoda bude v miliardách korun, přesnou částku ale zatím neví.