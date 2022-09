V Moldavě chce k volbám předseda komise pustit i vyškrtnuté voliče

Ústí nad Labem - Předseda volební komise v Moldavě na Teplicku nechá volit i občany, které starostka vyškrtla ze seznamu voličů. Předseda volební komise Oldřich Kozler to řekl novinářům před otevřením volební místnosti. Vedení obce vyškrtlo ze seznamu voličů téměř 50 lidí, obec se opírá o rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2011. Sdělení umístila obec na své úřední desce. Podle vyjádření starostky Lenky Novákové se do obce od začátku roku přistěhovaly desítky lidí, kteří zřejmě chtějí hlasovat ve volbách pro konkrétní uskupení. Věcí se zabývá také policie. Starostka ČTK řekla, že o aktuální situaci ohledně připuštění vyškrtnutých voličů informovala Státní volební komisi.

"Domnívám se, že postupuju podle zákona. Pokud přijdou a budou mít náležité doklady, nebudu respektovat to, že starostka vyškrtla někoho ze seznamu," řekl novinářům před otevřením volební místnosti předseda volební komise Oldřich Kozler. Na Moldavě je pouze jedna volební místnost.

Zájem o přihlášení nových občanů k trvalému pobytu obec zaznamenala začátkem letošního září. "Po uzavření stálého seznamu voličů jsem vyhodnotila počet nově přihlášených osob jako významný nárůst voličů, přesahující 15 procent, který může velmi výrazně ovlivnit výsledky voleb do zastupitelstva naší malé obce," uvedla starostka.

Obecní úřad zjistil, že v seznamu voličů jsou zapsány osoby, které nemají volební právo, a proto se rozhodl tuto skutečnost napravit a uvést seznam voličů do souladu s právem a faktickým stavem. Obec se opřela o nález Ústavního soudu ze 4. května 2011. Na základě rozhodnutí soudu obec některé osoby ze seznamu voličů vyškrtla.

První voliči přišli na obecní úřad dnes krátce po otevření volební místnosti ve 14:00.

S přihlašováním trvalého bydliště občanů krátce před komunálními volbami má Moldava opakované zkušenosti. "Domníváme se, že to je kvůli pozemkům. Rozvoji obce na úkor stávajících obyvatel. Určití lidé tu mají majetkové zájmy a ty se snaží prosadit i přes volební účast osob, které tu nikdy nežily a jsou sem účelově sváženy s cílem ovlivnit výsledky voleb. Všichni to ví a děje se to opakovaně," uvedla Dana Leitermannová, která přišla k volební místnosti mezi prvními. "Už je to opakovaně. Teď je pěkné, že máme starostku, která do toho trochu řízla," řekl ČTK volič Karel Blaschke.

Moldava v Krušných horách patří mezi rekreační střediska. Jsou tu běžecké tratě, v létě se po nich jezdí na kole. Na místní pláně jezdí lidé ze zahraničí za tzv. snowkitingem. Stálých obyvatel má Moldava zhruba 180.

Výsledky voleb lze napadnout u soudu do deseti dnů od jejich vyhlášení. Moldava to již v minulosti udělala.