V Modřanech se přes 30 lidí otrávilo oxidem uhelnatým, kotel asi neměl revizi

Praha - V rodinném domě v pražských Modřanech se v noci na dnešek přiotrávilo oxidem uhelnatým víc než 30 lidí včetně několika dětí. Záchranáři odvezli 27 z nich do nemocnic, všichni byli při vědomí. Většinu z nich během dneška lékaři propustili nebo odjedou domů v nejbližší době. Policie událost vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Plynový kotel v domě totiž zřejmě neměl řádně provedenou revizi.

Pražská záchranná služba kvůli hromadné otravě v Urbánkově ulici aktivovala traumatologický plán využívaný při hromadných neštěstích. Na místo vyslala čtyři posádky i speciální sanitku pro mimořádné situace Atego.

"Zkontrolovali jsme celkem 32 osob včetně dětí,“ uvedli záchranáři na twitteru. Následně 27 z nich rozvezli do pěti pražských nemocnic, konkrétně do Thomayerovy, na Vinohrady, do Motola, Ústřední vojenské nemocnice a do Všeobecné fakultní nemocnice.

Podle dnešních vyjádření zástupců některých nemocnic byla většina z hospitalizovaných už propuštěna do domácího ošetřování nebo v nejbližší době bude. Například Thomayerova nemocnice přijala dva dospělé a na pediatrickou kliniku čtyři děti. Dospělé pacienty už propustila. "Všechny děti už jsou rovněž ve stabilizovaném stavu a budou moct jít také domů," řekl odpoledne ČTK mluvčí nemocnice Petr Sulek. Fakultní nemocnice Motol se starala o deset lidí z modřanského domu, z toho šest už propustila domů.

Kriminalisté případ vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. "Především budou zjišťovat, jestli plynový kotel, ze kterého podle všeho unikal oxid uhelnatý, měl řádně provedenou revizi. Zatím to tak nevypadá," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. Za tento trestný čin hrozí až dva roky vězení.

Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu, nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování například při topení či ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. Typické je třešňové zbarvení kůže a sliznic. Oxid uhelnatý dokáže velice rychle způsobit bezvědomí s možností trvalého poškození zdraví nebo až smrti, a to i v malém množství, pokud je v uzavřené místnosti.

Otravám lze předcházet pravidelnými revizemi kotlů a dalších topných zařízení a také pořízením detektoru.