V mnoha evropských zemích začíná fáze rozvolňování opatření

Madrid/Řím/Bratislava - Část evropských zemí dnes díky zvolňujícímu se šíření nákazy uvolnila některá opatření zavedená při boji s koronavirem. Po devíti týdnech v domácí izolaci mohli vyrazit ven Italové, některé podniky otevřelo Španělsko. Tlak na uvolňování opatření sílí v Německu.

Slovensko podle premiéra rychleji uvolní omezení kvůli koronaviru

Slovensko od středy urychlí rušení karanténních opatření, které zavedlo s cílem omezit šíření koronaviru. Nově budou moci otevřít již všechny prodejny s výjimkou nákupních center, dále terasy restaurací, s omezeními i hotely, obnoví se pořádání bohoslužeb a konání svateb. Novinářům to dnes řekl premiér Igor Matovič. Z jeho vyjádření také vyplynulo, že hranice se sousedními zeměmi Bratislava plánuje otevřít až poté, co v těchto státech klesne výskyt koronaviru na úroveň Slovenska. Země od 25. dubna nikdy nezaznamenala dvouciferný denní přírůstek počtu nakažených.

"Vzhledem k mimořádné odpovědnosti lidí a respektu vůči pravidlům jsme dokázali výskyt viru snížit na absolutní minimum. Dokázali jsme být úspěšní a obrovské poděkování patří všem lidem, kteří opatření dodržovali," řekl po schůzce s epidemiology Matovič, který se dříve řadil spíše k zastáncům pomalejšího uvolňování restrikcí.

Uvolnění karanténních opatření se od středy bude vztahovat také na muzea, galerie, kadeřnictví, venkovní turistické atrakce a s omezeními rovněž na taxislužby. Například pro ubytovací zařízení budou nadále platit omezení: jídlo dostanou hosté pouze na pokoj, který musí být vybaven koupelnou a toaletou.

Matovič naznačil, že země své hranice se sousedy otevře až poté, co v okolních státech počty případů nákazy koronavirem klesnou na úroveň Slovenska. "Čím dříve se budou mít ostatní země tak dobře jako my, o to dříve můžeme otevírat hranice. Dnes je nakažených v okolních zemích (v přepočtu na obyvatele) desetinásobně více než na Slovensku. Je logické, že se musíme chránit," řekl premiér.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček minulý týden uvedl, že hranice Česka se sousedními státy by se měly plně otevřít od července. V ubytovacích zařízeních na Slovensku Češi dlouhodobě tvoří nejpočetnější zahraniční klientelu.

Prodejny na Slovensku navzdory postupnému rušení omezení zůstávají uzavřené o nedělích. Nadále platí omezení ohledně počtu zákazníků, kteří mohou být v jednom okamžiku v prodejně, a to v závislosti na velikosti prodejní plochy.

První ze čtyř etap uvolňování omezení zavedlo Slovensko před zhruba dvěma týdny. Nyní spustí najednou druhou i třetí fázi. Jako poslední v zatím neupřesněném termínu, podle Matoviče nejdříve za dva týdny, by mělo být rozhodnuto, zda se budou moci otevřít kina, divadla, školy, nákupní centra, koupaliště a zda skončí omezení pro ubytovací zařízení a restaurace.

V neděli testy na Slovensku odhalily jen pět nakažených koronavirem. Pětimilionová země dosud zaznamenala celkově 1413 nakažených, z nich 643 pacientů se vyléčilo a 25 lidí s koronavirem zemřelo.

Řecko uvolnilo omezení pohybu, ostrovy otevře asi v půli června

Také Řekové dnes mohli poprvé po šesti týdnech omezení volného pohybu poprvé jít ke kadeřníkovi, koupit si knihu či květiny, nadále by ale měli na veřejnosti dodržovat bezpečnou vzdálenost a v místech s větším počtem lidí nosit roušky. Ty jsou povinné ve veřejné dopravě, v nemocnicích či supermarketech, kde za jejich nenošení hrozí pokuta až 150 eur (asi 4000 Kč), informovala dnes místní média.

Vláda se uvolňováním snaží pomalu nastartovat ekonomiku, která je asi z jedné pětiny závislá na cestovním ruchu. Ten pandemie covidu-19 citelně poznamená, podle odhadu hotelové komory hrozí letos bankrot až 65 procentům řeckých hotelů.

Hotely s celoročním provozem by se v Řecku měly otevřít 1. června, jak oznámil minulý týden premiér Kyriakos Mitsotakis. Ubytování pro turisty, která fungují jen v sezóně, by se mohla začít otevírat asi v polovině června, kdy se podle místních médií očekává i otevření řeckých ostrovů a zahájení pravidelné dopravy na ně. Přesný harmonogram by ale měla vláda teprve oznámit v příštích dnech.

Další zatím známý termín je 11. května, kdy se mají otevřít i větší obchody, s výjimkou nákupních center, která přivítají první zákazníky až začátkem června. Začátkem června se otevřou i restaurace a kavárny a také kina, divadla a sportoviště, ale jen s 60procentní návštěvností. Od 18. května budou moci Řekové cestovat i mimo svou domovskou provincii, ne však na řecké ostrovy.

Ode dneška už také Řekové nemusí nosit u sebe formulář s odůvodněním svého pobytu venku. Od 23. března směli Řekové z domu jen kvůli práci, do lékárny, k lékaři, do banky, na nákup nutného zboží či na pohřeb. Venčit psa či běhat směli jen v blízkosti domu. Nyní se mohou volně pohybovat, ale jen v rámci svých provincií. Otevřely se také kostely pro individuální motlitby, bohoslužby se ale budou moci konat až za dva týdny.

Dnešní první uvolnění omezení způsobilo v Aténách i dalších městech dlouhé fronty lidí před řadou obchodů, například s elektronikou. Proto někteří obchodníci chystají prodloužení otevírací doby.

Na dodržování vzdálenosti a nošení roušek ve veřejné dopravě dohlíželi dnes v Aténách, Soluni i dalších řeckých městech policisté, kteří zatím nedávali pokuty, ale žádali lidi bez roušek, aby metro či autobusy opustili. V autobusech či vlacích se také smí obsadit jen polovina míst.

Řecko podle vlády dnes přešlo z fáze "zůstaňte doma" do fáze "zůstaňte bezpeční". Tato jedenáctimilionová země byla dosud chválena experty, že šíření koronaviru zvládla relativně výrazně lépe než některé jiné evropské země. V zemi se dosud potvrdilo jen na 2630 případů nákazy koronavirem a 145 nakažených zemřelo. Vláda ale varovala před nebezpečím nové vlny, pokud lidé nebudou dodržovat stanovená pravidla. "Nyní musíme být dvakrát tak opatrní," řekl premiér Kyriakos Mitsotakis.

V Německu sílí tlak na uvolňování opatření proti koronaviru

Ruku v ruce se zpomalujícím se šířením koronaviru sílí v Německu tlak na uvolňování opatření přijatých v boji proti nákaze, a to jak ze strany občanů, tak ze strany byznysu i části spolkových zemí. Některé z nich se už rozhodly dále nečekat a opatření uvolňují samostatně, a to v době, kdy je nově nakažených denně kolem 800, zatímco ještě v první třetině dubna jich bylo i přes 6000.

Kancléřka Angela Merkelová se jednotlivé kroky s ministerskými předsedy 16 spolkových zemí snaží koordinovat, ne vždy se to ale daří. Ukazuje to aktuální vývoj, kdy se ve čtvrtek se zemskými premiéry dohodla na prodloužení hlavních opatření omezujících volný pohyb, východoněmecké Sasko-Anhaltsko ale už v sobotu oznámilo, že je od pondělí mění.

Zatímco v ostatních spolkových zemích je nadále nutné dodržovat pravidlo, že na veřejných místech se nesmějí scházet více než dva lidé, kteří nejsou členy jedné domácnosti, v Sasku-Anhaltsku se hranice zvýšila na pět osob. Spolková země se 2,2 milionu obyvatel navíc na rozdíl od řady jiných otevírá všechny obchody bez ohledu na jejich velikost a také třeba masážní studia.

Ministerský předseda Saska-Anhaltska Reiner Haseloff tyto kroky zdůvodňuje tím, že jeho země je koronavirem jen málo postižena. Na 100.000 obyvatel má podle něj pětkrát méně nakažených než Bavorsko, a je proto logické, že může postupovat jinak.

Rychlejší uvolňování opatření požadují ale i některé výrazně zasaženější země, jako je nejlidnatější Severní Porýní-Vestfálsko, které chce co nejdříve otevřít školky. Pokud se na tom ve středu Merkelová nedohodne se zemskými premiéry, je země připravena krok učinit sama. Dolní Sasko šlo dnes ještě dál, když rovnou oznámilo, že za týden umožní otevřít všem restauracím, hospodám a kavárnám. Využívat sice budou moci jen polovinu svých míst, ale i tak je to dalekosáhlejší krok, než o jakém jakákoliv jiná spolková země dosud byť jen mluvila. Hotely v Dolním Sasku se pro turisty budou moci otevírat od 25. května.

Na rychlejší uvolňování protikoronavirových omezení tlačí také podnikatelé, mimo jiné právě zástupci hotelnictví a gastronomie, tedy oblastí, které jsou restrikcemi postiženy možná nejvíce. Žádný konkrétní plán návratu k normálu zatím politici celoněmecké vlády nepředstavili. Právě to teď spolu se záchranným fondem požaduje šéfka svazu hotelů a restaurací Ingrid Hartgesová. "Kancléřka Merkelová a ministerští předsedové nemůžou hoteliéry a hostinské nadále nechávat na holičkách," řekla nedělníku Bild am Sonntag.

Efektivní cestu z krize požaduje také šéfka sdružení automobilového průmyslu VDA Hildegard Müllerová. Po jasném plánu a podpoře volají i cestovní kanceláře, které podle svého sdružení do poloviny června přijdou na obratu o 10,8 miliardy eur. Dvěma třetinám firem v branži podle sdružení hrozí insolvence.

Trpělivost s omezeními ale postupně dochází i řadovým občanům. Zatímco v březnu jich zákaz shromažďování více než dvou lidí na veřejnosti podporovalo 95 procent, na konci dubna jich bylo o 19 procentních bodů méně. Změna je vidět i v každodenním životě. Třeba v Berlíně se podle zpravodaje ČTK stále častěji objevují lidé, kteří nařízení ignorují, scházejí se ve větších skupinách nebo hrají kontaktní sporty jako fotbal a basketbal. V zemi se také stále častěji objevují protesty.

Odborníci v této souvislosti hovoří o paradoxu, kdy rázná opatření vedou k výraznému zpomalení šíření nákazy, a lidé se pak ptají, proč byla vůbec potřeba, když infekce nemá tak dramatické dopady, jak se čekalo.