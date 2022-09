V Mnichově začal pivní festival Oktoberfest, koná se nehledě na pandemii

Mnichov/Berlín - Mnichovský primátor Dieter Reiter dnes v poledne naražením prvního sudu piva zahájil 187. ročník Oktoberfestu, jednoho z nejslavnějších pivních festivalů světa. Svátek piva, který potrvá do 3. října, se koná ve stínu pandemie nemoci covid-19. To ale očividně návštěvníky neodradilo stejně jako chladné počasí a mrholení, protože do dějiště festivalu na Tereziánské louce zamířily tisíce lidí hned po otevření areálu krátce po deváté hodině.

"O’zapft is!" zvolal Reiter. Oznámil tak, že je naraženo a že Oktoberfest oficiálně začal. Podle tradice v obřím festivalovém stanu rodiny Schottenhamelů narazil pípu dřevěnou palicí, na což potřeboval tři údery. V roce 2019 to zvládl na dva.

První pivo po naražení sudu dostal bavorský premiér Markus Söder, který si následně s Reiterem připil na šťastný a klidný průběh festivalu.

Privilegium prvního naraženého sudu drží rodina Schottenhamelů, a to od roku 1950, kdy tehdejší starosta Thomas Wimmer zahájil Oktoberfest v jejich festivalovém stanu poprvé. Podle legendy velmi spěchal, protože tehdy musel zahájit ještě jistý veletrh. A protože lilo jako z konve, vybral si nejbližší stan, kterým byl ten Schottenhamelů. "Zda se tak skutečně stalo, není dostatečně prokázáno," uvádí pořadatelé.

Jisté ale je, že do naražení prvního sudu nikdo na Tereziánské louce nedostal ani kapku piva. To se ale změnilo Reiterovým zvoláním, že je naraženo. Poté se otevřely pípy i v dalších festivalových stanech, kterých je čtyřicet. Usadit se v nich může na 120.000 lidí.

Nehledě na počasí, kdy je teplota v Mnichově okolo deseti stupňů Celsia, čekaly od rána na otevření Tereziánské louky tisíce lidí, kteří chtěli získat dobrá místa v pivních stanech. Bavorská televize BR uvedla, že první lidé přišli ke vstupu do areálu už v pět hodin ráno.

Roušky mezi návštěvníky jsou výjimkou. Jejich nošení je dobrovolné, neboť Oktoberfest se koná bez jakýchkoli hygienických omezení, což například podle německého ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha může přispět ke skokovému nárůstu počtu nakažených. Bavorský premiér Markus Söder nicméně epidemickou situaci považuje za stabilní a nečeká, že by kvůli festivalu byly později nemocnice přetíženy infikovanými. Lauterbach ale návštěvníky vyzval, aby se ještě před příchodem otestovali na koronavirus.

Festival během posledního ročníku v roce 2019 navštívilo 6,3 milionu hostů, kteří vypili 7,3 milionu tupláků piva. Letos máz piva přijde na 12,6 až 13,8 eura (309 až 338 Kč), což je o dvě eura (49 Kč) více než v roce 2019.