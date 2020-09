V Mladé Boleslavi je replika letounu Zlin XII z roku 1935

Mladá Boleslav - V leteckém muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi byla pokřtěna replika letounu Zlin XII z roku 1935. Stavba celodřevěného letounu se začala připravovat počátkem roku 2018 a stála 1,2 milionu korun, řekl ČTK předseda správní rady Nadačního fondu letadlo Metoda Vlacha Vladimír Handlík. Letadlo poprvé vzlétlo v neděli 16. srpna, stavbu financoval mladoboleslavský Historical Flying Club.

Fotogalerie

Na projektu se podílelo zhruba deset lidí, samotná replika byla vyrobena v pražské dílně, zhotovil ji Petr Tax. Technické výpočty provedl Václav Brandejs. Při stavbě používali část originální výrobní dokumentace, kterou získali od Vojenského historického ústavu z leteckého muzea v pražských Kbelích. Dokončovací práce na replice jako nabarvení, popisy, konečné montáže některých dílů pak dělali členové Nadačního fondu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, uvedl Handlík.

Práci na replice podle něj ulehčilo to, že se podařilo dohledat originální dokumentaci. "Jeli jsme podle dokumentace, dělali jsme nějaké drobnější úpravy, které slouží k zlepšení letových vlastností," řekl Handlík. Mezi úpravy patří mírné nakroucení konců křídla nahoru, což zlepšuje letové vlastnosti například v zatáčkách.

V letadle je originální osmdesátikoňový motor Continental ze 40. let. "My jsme ho nechali zrepasovat, motor jsem tam zapůjčil já ze svých sbírek zadarmo na dobu životnosti letadla," uvedl Handlík. Letadlo bude podle něj stát v leteckém muzeu v Mladé Boleslavi a pravidelně bude i létat.

Ukazovat se bude i na leteckých akcích. Cestovní rychlost bude mít kolem 130 až 140 kilometrů za hodinu. "To už je slušná cestovní rychlost, my se těšíme, že to bude takové cestovní letadlo," řekl Handlík.

Další replikou by se měl stát anglický trojplošník z první světové války, konkrétně Sopwith Triplane. "Rádi bychom ke konci letošního roku zahájili stavbu, motor na něj máme připravený, letadlo by mohlo vzlétnout zhruba za 2,5 roku," uzavřel Handlík.

V minulosti nadační fond postavil například repliku francouzského letounu Caudron G3 z roku 1913.