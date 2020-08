V Minsku zatýkají demonstranty, EU pohrozila sankcemi

Minsk/Brusel/Moskva - V běloruském Minsku třetí noc pokračovaly protesty proti zvolení staronového prezidenta Alexandra Lukašenka, přestože vůdkyně opozice Svjatlana Cichanouská odjela ze země. Bělorusové také hlásí pokračující vypínání internetu i mobilních sítí. V přístupu k vládním budovám a Lukašenkově rezidenci brání policejní kordony.

Cichanouská, hlavní protikandidátka autoritářského prezidenta Lukašenka v nedělních volbách hlavy státu, které opozice považuje za zfalšované, byla pohřešována od pondělí. Tehdy podala protest proti výsledkům voleb, a panovaly tak obavy o její osud. Litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius ráno oznámil, že Cichanouská je v bezpečí v Litvě. Běloruské úřady popřely, že by političku vyvezly ven.

"Cichanouskou vyvezly ze země běloruské úřady. Její odjezd umožnil propuštění šéfky jejího štábu Maryji Marozové, zatčené v předvečer voleb. Odjely společně," citoval server tut.by kandidátčinu spolupracovnici, podle níž Cichanouská neměla jinou možnost. Poradkyně političky dodala, že "část týmu Svjatlany je dál držen jako rukojmí".

Sama politička sice uvedla, že se "naprosto samostatně" rozhodla k odjezdu ze země, ale její emotivní videonahrávka naznačuje, že k takovému kroku byla donucena. "Asi jsem zůstala tou slabou ženou, jíž jsem byla na začátku," řekla na videonahrávce na YouTube a vybídla lidi, aby na sebe dávali pozor - a hlavně na své děti.

Cichanouská podle státní agentury Belta natočila ještě jedno video, ve kterém vyzvala Bělorusy, aby respektovali zákon, nekladli odpor policii a nevycházeli na demonstrace. "Nechci krev a násilí," zdůraznila.

Noční přejezd hranic následoval poté, co v potyčkách s policií v Minsku přišel o život jeden demonstrant, desítky dalších utrpěly zranění a tisíce protestujících policie pozatýkala.

Sedmatřicetiletá učitelka Cichanouská se ve volbách rozhodla kandidovat místo svého manžela, vězněného opozičního blogera Sjarheje Cichanouského. "Hlavní je, že je nyní v bezpečí, protože předtím byla v Bělorusku sedm hodin zadržována," uvedl Linkevičius, aniž upřesnil, jak Cichanouská přijela do Vilniusu.

Kvůli podezření ze zmanipulování voleb vypukly v Bělorusku dosud nevídané protesty proti Lukašenkovi. Podle pozorovatelů v případě skutečné podpory autoritářského vůdce 80 procenty hlasujících voličů, při více než osmdesátiprocentní účasti, by byly nemyslitelné, a proto jsou také zásahy policie proti demonstrantům tak brutální.

"Policisté zasahují s novou silou. Zatýkání začalo. Jsou slyšet také výbuchy, podobné ohlušujícím granátům, ale k potyčkám dosud nedošlo," uvedl dnes večer opoziční server Belorusskij partizan s odvoláním na informace ze sociálních sítí. Na nich se objevují i zprávy o protestních stávkách v běloruských podnicích.

Zatýkání se podle BBC odehrává u stanice metra Puškinova, kam lidé přicházeli položit květiny k místu, kde zahynul demonstrant. Podle verze ministerstva vnitra mu v rukou vybuchla improvizovaná bomba, kterou se chystal vrhnout na policisty.

Podle ruského listu Kommersant Lukašenkova mašinérie prakticky nedává protestům žádnou šanci, a tak běloruská opozice zřejmě přistoupí k vytvoření exilové vlády, usilující o uznání podle venezuelského scénáře.

Evropská unie v prohlášení vydaném ve jménu 27 členských států uvedla, že volby v Bělorusku "nebyly ani svobodné, ani spravedlivé", a pohrozila sankcemi. "Důkladně přezkoumáme vztahy mezi EU a Běloruskem," píše se v dokumentu, který podle agentury AFP zmiňuje možné zavedení sankcí proti představitelům režimu zodpovědným za použití násilí proti demonstrantům, nespravedlivé zatýkání a falšování výsledků voleb.

"Bělorusové mají právo mít takovou svobodu a demokracii, jako máme my. Je to jedna z mála zemí v Evropě, která to nemá, a je to škoda," řekl dnes novinářům český premiér Andrej Babiš.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vyzval běloruské úřady, aby co nejdříve propustily na svobodu ruské novináře, které policie zadržela během rozhánění protestů.

Česká společnost Zeveta Ammunition na dotaz ČTK odmítla spekulace, že při zásahu běloruské policie proti demonstrantům mohly být použity zásahové výbušky, které vyrábí.

Polská média tvrdí, že běloruští policisté používají ke střelbě gumovými projektily do demonstrantů náboje polské výroby, jak svědčí prázdné nábojnice s nápisem Made in Poland.