V Minsku startují druhé Evropské hry, Češi chtějí první zlato

Minsk - V pátek budou v Minsku slavnostně zahájeny druhé Evropské hry. Mezi více než 4000 sportovci z 50 zemí bude i 119 českých reprezentantů, kteří se budou snažit vybojovat historicky první zlatou medaili pro Českou republiku. Před čtyřmi lety v Baku získali dvě stříbrné a pět bronzových cenných kovů.

Hlavní hvězdou výpravy je judista Lukáš Krpálek, který získal před třemi lety na olympiádě v Riu zlatou medaili. Podobný úspěch se podařil v roce 2008 i sportovnímu střelci Davidu Kosteleckému, jenž triumfoval v Pekingu. Na dvě medaile z Baku se bude snažit navázat rychlostní kanoista Martin Fuksa.

"Tým máme silný, je v něm řada medailistů i ze světových a evropských šampionátů. Nedáváme si konkrétní cíle, ale vždycky je příjemné, pokud se v počtu úspěchů podaří trumfnout předchozí ročník. Důležité je, že hlavně mladí sportovci získají zkušenosti s podobnou velkou akcí. A medaile? Hlavně aby nějaké byly," řekl šéf české výpravy Martin Doktor.

Druhé Evropské hry se měly původně konat v Nizozemsku, které se ale pořadatelství zřeklo. Následně ze hry kvůli dopingovému skandálu vypadlo Rusko a na podzim 2016 bylo rozhodnuto, že se akce uskuteční v Bělorusku.

Oproti předešlému ročníku se snížil počet sportů na hrách. Vypadlo například plavání, triatlon, volejbal nebo šerm, nově byla zařazena dráhová cyklistika. Pro judo a box budou hry zároveň mistrovstvím Evropy, pro deset sportů jsou součástí kvalifikace na olympijské hry v Tokiu 2020.

"Upřímně, v současné době se velké plány s Evropskými hrami podařilo naplnit tak napůl. Je pravda, že některé sporty k hrám přistoupily tak, že to asi není soutěž pro ně. Naopak v některé si z toho udělaly mistrovství Evropy, což si myslím, že je nejlepší cesta," řekl Doktor ČTK.

"Je pravda, že Baku bylo minule trochu specifické. Byly to první hry a nikdo nevěděl, co od toho má čekat. Teď už trošku víme a vím, že v Minsku bude vše podobné. Vypadá to v podstatě jako olympijské hry, jen jsou evropské," uvedl dvojnásobný olympijský vítěz z roku 1996.

Česká nominace na Evropské hry v Minsku:

Atletika: Michal Desenský, Pavel Maslák, Vít Müller, Patrik Šorm, Jan Tesař, Lada Vondrová (všichni smíšená štafeta 4x400 m, stíhací štafeta), Barbora Malíková, Tereza Petržilková (obě smíšená štafeta 4x400 m), Kristiina Mäki, Diana Mezuliáníková, Filip Sasínek, Filip Šnejdr (všichni stíhací štafeta), Helena Jiranová (100 m překážek, stíhací štafeta), Marcela Pírková (100 m, smíšená štafeta 4x400 m, stíhací štafeta), David Ryba (110 m překážek), Klára Seidlová (100 m, stíhací štafeta), Zdeněk Stromšík (100 m), Martin Heindl (výška), Anna Křížková (dálka), Nikola Ogrodníková, Irena Šedivá (obě oštěp).

Badminton: Milan Ludík, Kateřina Tomalová (oba dvouhra), Michaela Fuchsová, Jaromír Janáček, Tomáš Švejda (všichni čtyřhra), Alžběta Bášová (čtyřhra, smíšená čtyřhra), Jakub Bitman (smíšená čtyřhra).

Basketbal 3x3: Ondřej Dygrýn, Denisa Harapesová, Kamila Hošková, Michal Křemen, Alžběta Levínská, Monika Satoranská, Vladimír Sismilich, Daniel Zach.

Box: Miloš Bartl (do 75 kg), Nela Freiherrová (do 51 kg), Jan Mužík (do 81 kg), Petr Novák (do 64 kg), Martina Schmoranzová (do 69 kg), Artur Šachbazjan (do 60 kg).

Cyklistika:

Dráhová: Tomáš Bábek (keirin, 1 km s pevným startem, týmový sprint), Daniel Babor (scratch, bodovací závod dvojic), Martin Čechman (sprint), Lucie Hochmann, Kateřina Kohoutková, Luděk Lichnovský (všichni bodovací závod dvojic), Sára Kaňkovská (sprint, keirin), Pavel Kelemen (sprint, keirin, týmový sprint), Petr Kelemen (omnium), Jarmila Machačová (bodovací závod, omnium), Nicolas Pietrula (bodovací závod), David Sojka (týmový sprint), Petra Ševčíková (scratch), Robin Wagner (1 km s pevným startem).

Silniční: Jan Bárta, Jarmila Machačová, Nikola Nosková, Jakub Otruba (všichni silniční závod, časovka), Petr Hampl, Dominik Neuman, František Sisr (všichni silniční závod).

Gymnastika:

Aerobik: Kristýna Bernátová, Dita Hanzalová, Barbora Karlíková, Tereza Kočová, Tereza Kudláčková.

Sportovní gymnastika: Aneta Holasová, Dominika Ponížilová.

Skoky na trampolíně: Zita Frydrychová, Adam Sült.

Judo: Michal Horák (do 100 kg), David Klammert (do 90 kg), Lukáš Krpálek (nad 100 kg), Jaromír Musil, Ivan Petr (oba do 81 kg), Pavel Petřikov (do 66 kg), David Pulkrábek (do 60 kg).

Karate: Veronika Mišková (kata).

Lukostřelba: Martin Vaněk (kladkový luk), Erik Ebermann (reflexní luk).

Rychlostní kanoistika: Eliška Betlachová, Barbora Betlachová obě K4 500 m), Barbora Dimovová (K2 200 m, K4 500 m), Martin Fuksa (C1 200 m, C1 1000 m, C2 1000 m), Petr Fuksa (C2 1000 m), Daniel Havel (K1 5000 m, K2 1000 m), Lenka Jandová (C2 500 m), Jana Ježová (C1 200 m, C2 500 m), Anna Kožíšková (K1 500 m, K1 5000 m), Anežka Paloudová (K1 200 m, K4 500 m), Jakub Špicar (K1 1000 m, K2 1000 m), Zuzana Štemberková (K2 500 m), Kateřina Zárubová (K2 200 m, K4 500 m).

Sambo: Miroslav Vacek (do 90 kg).

Sportovní střelba: Filip Nepejchal (vzduchová puška, libovolná malorážka 3x40), Petr Nymburský (libovolná malorážka 3x40), Martin Podhráský, Martin Strnad (oba rychlopalná pistole), Aneta Brabcová, Anna Dědová, Nikola Mazurová (všechny vzduchová puška), Renata Červenková (sportovní pistole), Jindřich Dubový (vzduchová pistole), Zina Hrdličková, Kateřina Janečková, David Kostelecký, Jiří Lipták (všichni trap), Tomáš Nýdrle, Martina Skalická, Barbora Šumová, Jakub Tomeček (všichni skeet).

Stolní tenis: Dana Čechová, Lubomír Jančařík, Hana Matelová, Pavel Širuček (všichni dvouhra).

Zápas: Štěpán David (řecko-římský do 130 kg), Adéla Hanzlíčková (do 68 kg), Lenka Hocková (do 57 kg).