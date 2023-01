V Minsku soudí nositele Nobelovy ceny Bjaljackého

Minsk - V Minsku dnes začal soudní proces s běloruským disidentem Alesem Bjaljackým. Šedesátiletému spoluzakladateli nevládního střediska Vjasna, které představuje nejvýznamnější organizaci na ochranu lidských práv v zemi, hrozí až 12 let vězení. Oznámily to tiskové agentury. Bjaljacki a dva jeho spolupracovníci se v soudní síni ocitli v kleci vyhrazené pro obžalované. Čtvrtému obviněnému se podařilo odjet do zahraničí a bude souzen v nepřítomnosti. Proces je podle státní agentury Belta veřejný.

Bjaljacki loni získal Nobelovu cenu za mír společně s ruskou organizací Memorial, proslulou odhalováním zločinů komunismu a ochranou lidských práv, a ukrajinským Centrem pro občanské svobody. Cenu musela převzít manželka, protože disident byl ve vězení. Bjaljackého přátelé pokládají soudní proces za pomstu režimu Alexandra Lukašenka.

Bjaljacki spolu se spoluobviněnými kolegy z Vjasny, kterou běloruské úřady označily za extrémistickou organizaci, čelí obviněním z pašování a organizace akcí hrubě narušujících veřejný pořádek, čímž se míní údajné financování protivládních protestů. Obvinění podle obžaloby nelegálně do Běloruska přiváželi peníze v cizí měně, které dostávali od různých zahraničních spolků a fondů, a to nejméně 201.000 eur (asi 4,8 milionu Kč) a 54.000 dolarů (asi 1,2 milionu Kč), uvedla provládní média.

Bjaljacki obvinění nekomentoval a jeho obhájci úřady zakázaly sdělovat informace o případu, upozornila agentura Reuters.

Na úvod procesu Bjaljacki požadoval odročení procesu, protože neměl čas přečíst všechny spisy k případu. Žádal také, aby se u soudu jednalo v běloruštině, a ne v ruštině, a aby mu sundali pouta z z rukou. Soud první dvě žádosti zamítl a žádost o sejmutí pout ani neposuzoval, uvedla Belta. Po odmítnutí žádosti o odročení požádal obžalovaný o odvolání předsedy soudu. Ani v tom mu soud nevyhověl.

Bjaljacki se stal jedním z nejvýznamnějších politických vězňů v Bělorusku, uvězněn byl znovu po násilném potlačení protestů, které vypukly v srpnu 2020 poté, co úřady znovu vyhlásily Lukašenka vítězem prezidentských voleb. Opozice a Západ tyto volby pokládají za zfalšované a Lukašenkovu legitimitu neuznávají. Organizace Vjasna sehrála vůdčí roli při poskytování právní a finanční pomoci stovkám uvězněných Bělorusů.

Ochránci lidských práv odhadují, že v běloruských věznicích je drženo asi 1500 politických vězňů. Od léta 2020 policie a tajná služba zadržely asi 50.000 lidí za to, že se účastnili protestů nebo kritizovali úřady.