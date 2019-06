V Minsku se otočil vítr a Fuksa věděl, že je všechno špatně

Minsk - Už dlouho před startem finálového závodu na 1000 metrů na Evropských hrách v Minsku věděl rychlostní kanoista Martin Fuksa, že tentokrát asi medaili nezíská. Zatímco v minulých dnech si pochvaloval povětrnostní podmínky na kanálu, dnes bylo vše jinak. Jasno měl už po vystoupení z autobusu.

"Hrozně nerad se vymlouvám na podmínky nebo na vítr, takže musím říct, že jsem nebyl dostatečně rychlý," řekl Fuksa. Realita byla ale taková, že zatímco při úterních rozjížďkách foukalo zprava, dnes se vítr otočil. "Už když jsem vystoupil z autobusu, tak jsem věděl, že je to špatné. Podmínky se změnily o 360 stupňů," poznamenal pro ČTK a Český rozhlas.

Jeho slova potvrdil i pohled do výsledkové listiny. "První čtyři byli leváci, praváci uzavírali pole. Je to stejné, jako kdyby atlet běžel s překážkami a druhý bez překážek. Myslím si, že kdybych máknul, tak by z toho páté nebo šesté místo mohlo být. Já mám ale cíle někde jinde. Jakmile jsem neměl vidinu medaile, hlava to nedala. Už jsem myslel na debla, abych pošetřil síly," řekl Fuksa, jenž hodinu po prvním finále absolvoval druhé na deblu s mladším bratrem Petrem.

Šestadvacetiletý reprezentant se zkoušel namotivovat, ale v závodě bylo vše jiné. "Rozjel jsem se dobře, ale když člověk stojí v bloku a vidí, jak to je... Laik si řekne, že jsem blbej, ale je to tak. Štve mě, že to musím zmiňovat, ale v tom je zakopaný pes. Jsem schopný s těmi kluky jezdit a každý to ví. Jakmile je to ale takhle, tak na to bohužel nemám," uvedl Fuksa, který v Minsku obhajoval stříbro z předešlých Evropských her 2015 v Baku.

"Téměř z každého závodu za poslední roky mám medaili, nepovedlo se mi to jen na olympiádě a teď na Evropských hrách. Nemůžu pořád vozit medaile, i když bych strašně moc chtěl," řekl rodák z Nymburku, kterého ale v Minsku ještě čekají starty na dvousetmetrové trati. Cenný kov tak může získat. "Jsem v pohodě, čeká nás mistrovství světa a na to se chci připravit. Jedeme dál," dodal Fuksa.

V Minsku si trošku spravil náladu v závodu deblů, v němž s bratrem obsadili šesté místo. "Měli jsme jedničku, což je nejhorší dráha z pohledu větru, a i tam jsme dokázali předjet tři lodě. Byl náš první kilometr na mezinárodní scéně s bráchou a myslím si, že šesté místo v Evropě není vůbec špatný výsledek. Brácha jel naprosto suprově a doufám, že mu to tak půjde dál a dokážeme se ještě zlepšit," přál si.