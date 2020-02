V Milovicích našli leteckou pumu, krátce evakuovali desítky lidí

Milovice (Nymbursko) - Zhruba padesátikilogramovou leteckou pumu z druhé světové války našli ráno při stavebních pracích v Milovicích na Nymbursku. Pyrotechnici ji dopoledne bezpečně vyzdvihli a odvezli k odborné likvidaci. Asi sedm desítek evakuovaných lidí se mohlo v 11:30 zhruba po třech hodinách od evakuace vrátit do svých domovů, řekli ČTK policejní pyrotechnik Karel Koubík a policejní mluvčí Petra Potočná.

Fotogalerie

Policie přijala oznámení o nálezu pumy v 8:16. "K nálezu došlo při výkopových pracích na parkovišti poblíž zábavního parku Mirakulum. Z bezpečnostních důvodů jsme přistoupili k evakuaci osob v dohledu 300 metrů od místa nálezu," řekla Potočná.

Podle Koubíka byla letecká puma ve výkopu částečně odkrytá, stavební stroj, který ji odhalil, ji lehce poškodil v přední části. "V dalších chvílích jsme pumu celou odhalili a vytáhli z výkopu," řekl Koubík.

Letecká puma podle pyrotechnika váží 50 kilogramů, používala se za druhé světové války. Její náplň tvoří 6,5 kilogramu trhaviny, zbytek je zápalná náplň. Tento typ pumy podle něj po dopadu vybuchne a zapálí okolí.

Nalezená puma neměla zapalovač. "Je možné, že při dopadu pumy zapalovač vypadl nebo se sem letecká puma dostala se zavážkou. Zapalovač je vždy to nejnebezpečnější," řekl Koubík. Kdyby puma při práci pyrotechnika vybuchla, vytvořila by podle něj tří- až čtyřmetrový kráter. Střepiny by s ohledem na okolní zástavbu doletěly do vzdálenosti 300 až 500 metrů.

"Letecká puma se převeze na stálou trhací jámu do Ralska a tam bude odborně zlikvidována," řekl Koubík s tím, že pyrotechnik pracoval na jejím vyzdvižení desítky minut.

Puma se našla v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky Milovice, Park Mirakulum. Zábavní park je přes zimu uzavřený.