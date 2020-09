V miliardovém tendru Lesů ČR 36 firem, o čtyři více než loni

Hradec Králové - Do pětimiliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce, těžbu a prodej dřeva pro roky 2021 až 2025 podalo nabídky 36 firem. Loni se do tendrů 2020+ přihlásilo 32 firem. ČTK to dnes řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. V tendru 2021+ je odhadovaná hodnota lesnických prací 4,5 miliardy korun a objem dřeva k těžbě je šest milionů metrů krychlových. Lesům ČR patří téměř polovina lesů a jejich nynějším hlavním úkolem je zvládnutí kůrovcové kalamity.

Uzávěrka pro elektronické podání nabídek byla dnes dopoledne, následně podnik začal s jejich vyhodnocováním. Vítězné firmy by pro Lesy ČR měly začít pracovat od začátku ledna příštího roku.

Tendr je rozdělen na 29 zakázek. Firmy na ně celkem podaly 190 nabídek. Znamená to, že na jednu jednotku Lesům ČR přišlo v průměru 6,6 nabídky. Z toho plyne, že zájem firem o práci pro Lesy ČR je tak vyšší než v minulých letech. V loňském tendru 2020+ firmy podaly celkem 213 nabídek, takže na každou z 54 jednotek připadalo v průměru 3,94 nabídky. V tendru 2019+ činil průměr nabídek na jednotku 2,74 a v tendru 2018+ to bylo 3,77 nabídky.

Zakázky podnik rozčlenil do tří typů podle toho, jak je dané území zasaženo kůrovcovou kalamitou. Takzvaných kalamitních jednotek, které pokrývají území nejvíce zasažené kůrovcem, je osm. Firmy na nich budou těžit dřevo a dělat pěstební práce. Vytěžené dřevo si prodají samy Lesy ČR. Na dvou postkalamitních jednotkách budou firmy dělat pouze pěstební práce, těžbu i prodej dřeva si zajistí LČR. Komplexní zakázka, kdy firmy dělají těžbu, pěstební práce i dřevo prodávají, se týká 19 jednotek.

Vítězem loňského tendru 2020+ se stala těžařská skupina Petra z Hodonína, která získala kontrakty na deseti z 54 soutěžených jednotek. Za skupinou Petra se se ziskem pěti jednotek umístily Kloboucká lesní a firma Uniles, která patří do holdingu Agrofert.

Hospodaření LČR se loni kvůli kůrovcové kalamitě propadlo do ztráty 790 milionů korun ze zisku 70 milionů v roce 2018. Kůrovcová kalamita způsobuje přetlak nabídky dřeva na trhu a pád cen. V koncepci hospodaření Lesy ČR počítají letos se ztrátou 1,9 miliardy korun.