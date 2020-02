V Miláně to bude těžké otočit, řekl Vrba

Razgrad (Bulharsko) - Trenér fotbalistů Razgradu Pavel Vrba litoval, že jeho svěřenci v úvodním zápase 2. kola Evropské ligy s Interem Milán neudrželi bezbrankový poločasový výsledek a italskému favoritovi podlehli 0:2. Bývalý kouč Plzně nebo české reprezentace příští týden vzhledem k síle "Nerazzurri" očekává těžkou odvetu.

"Je škoda, že to skončilo takovým výsledkem, ale musíme uznat, že jsme hráli proti Interu, jednomu z největších klubů v Evropské lize," řekl Vrba na tiskové konferenci po čtvrtečním duelu. "Bude těžké to na San Siru otočit, ještě komplikovanější než v domácím utkání, ale uděláme všechno, co bude v našich silách," doplnil šestapadesátiletý trenér.

Bulharský mistr v první půli ještě držel s Interem krok, ale hostům po změně stran výrazně pomohl střídající Romelu Lukaku. Belgický útočník nejprve v 71. minutě připravil vedoucí gól pro Christiana Eriksena a v nastavení sám přidal pojistku z penalty.

"Mrzí mě, že jsme nedokázali hrát v celém utkání tak, jak se nám to dařilo v prvním poločase. S výsledkem 0:0 by odveta byla určitě mnohem zajímavější," konstatoval Vrba.

Domácí pochválil za výkon v defenzivě, ale od ofenzivních hráčů Ludogorce čekal lepší koncovku. "Naše obrana i brankář si vedli dobře, bohužel jsme nedokázali proměnit své šance, které jsme si vytvořili z protiútoků. Čekali jsme víc od útočníků, ale Inter ukázal svou sílu," uvedl rodák z Přerova, který do Razgradu přišel na konci prosince z Plzně.

Vrbův protějšek Antonio Conte nebyl spokojený s výkonem Interu v úvodním dějství. "Tempo bylo velmi nízké a my se trochu museli přizpůsobit situaci, ale po přestávce jsme zvýšili intenzitu a vytvořili si spoustu brankových příležitostí," prohlásil padesátiletý trenér.

Oproti Serii A, kde je milánský tým třetí za Laziem Řím a Juventusem Turín, hodně protočil sestavu. "Dáváme šanci těm, kteří tolik nehrají, ale zaslouží si víc minut. Musíme zkusit dojít co nejdál a pokračovat po této cestě, protože víme, že Evropská liga vám může způsobit problémy po fyzické i psychické stránce," upozornil Conte.

Radost mu udělal i premiérový soutěžní gól dánského záložníka Eriksena po zimním přestupu z Tottenhamu. "Branky vždycky přinášejí sebevědomí. Christian jen potřebuje pracovat, aby nabral plnou fyzičku a znovu našel nejlepší formu z Tottenhamu. Umí ještě víc, než nám teď ukázal, ale jsme rádi, protože víme, co nám může dát. V každém případě se soustředím na to, co je nejlepší pro Inter, takže ho využiji správným způsobem a ve správný čas," řekl bývalý záložník.