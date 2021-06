V Mikulčicích zasažených tornádem pokračuje odklízení následků živlu

Mikulčice (Hodonínsko) - V Mikulčicích, které spolu s dalšími obcemi na Hodonínsku a Břeclavsku zasáhlo ve čtvrtek tornádo, těžká technika nakládá na auta sutiny ze zničených domů a lidé pokračují v opravách domů. Odklízení následků ničivého živlu pokračuje i v dalších postižených obcích, zjistila na místě ČTK. Dobrovolníků na místě ubylo.

Na okraji Mikulčic u nejvíce poničených domů stojí nákladní vozy a bagry na jejich korby nakládají stavební suť. Jen na příjezdové silnici od Lučic a Hodonína pracují asi čtyři větší i menší bagry. Sutiny pak nákladní vozy odvážejí pryč. Pokračují také práce na domech, střechy postižených domů jsou zakryty modrými plachtami, kde to jde, pracuje se například na štítových zdech.

Na místě pomáhají i dobrovolníci. "Přijeli jsme s tátou, už jsme tu byli i o víkendu. Odklízíme jedné paní poničené věci z okolí domu, aby se do něj vůbec dostala," řekl ČTK jednadvacetiletý Petr.

Dobrovolníků ale v místě výrazně ubylo. Stavbyvedoucí Miroslav Šebesta, který pomáhá v Moravské Nové Vsi, odhadl, že oproti neděli je to na desetině stavu. "Nějací dobrovolníci tady jsou, ale výrazněji jich ubylo. Přitom by jich bylo stále zapotřebí. V neděli tu asi 15 lidí vynášelo věci ze dvora, aby se dalo dostat do domu, trvalo jim to asi pět hodin," uvedl Šebesta.

Bouřky zasáhly kraj ve čtvrtek, poničily asi 1200 domů a vyžádaly si šest lidských životů. Zatímco v pátek se lidé teprve vzpamatovávali z noční bouřky a snažili se dát do pořádku nejpotřebnější věci, v sobotu zahalily mnoho poničených střech v obcích plachty a stavební suť se začala odvážet ve velkém. Starostka Mikulčic Marta Otáhalová o víkendu uvedla, že vyklidit ulice od suti, kterou lidé z domů dál vynášejí, je všude priorita číslo jedna. V Mikulčicích dbají na to, aby byl materiál řádně roztříděný, aby se dřevo odváželo odděleně od kovu a další suti. Podle starostky se vše vozí na tři oddělená místa a obec dbá na to, aby žádné z míst nezahltila.

V postižených obcích statici o víkendu už poněkolikáté procházeli domy původně určené k demolici a posuzovali jejich stav. Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) v neděli uvedl, že domů k demolici bude v postižené oblasti přes 70. Vedle objektů, které označí za nebezpečné statik, však podle něj budou i případy, kdy lidé budou bourat domy bez nařízení statikem, protože si budou chtít postavit nový. Což podle něj ale může být nebezpečné.