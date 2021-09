V Mikulčicích jsou po tornádu opravené asi dvě třetiny střech

Mikulčice (Hodonínsko) - V Mikulčicích na Hodonínsku jsou podle odhadu místostarosty Jana Vlašice (KDU-ČSL) opravené asi dvě třetiny střech, které byly poničené tornádem. Až na výjimky se usilovně pracuje i na těch zbývajících, řekl dnes ČTK Vlašic.

V pátek uplyne čtvrt roku od chvíle, kdy se Břeclavskem a Hodonínskem prohnala bouře s krupobitím a tornádem o rychlosti zhruba 300 kilometrů, které za sebou zanechaly šest obětí a 1200 poničených domů. Mezi pěti nejzasaženějšími obcemi byly i Mikulčice. V obci šlo celkem asi o o 370 poškozených budov, kdy zhruba 60 objektů muselo být zbouráno.

"Lidé se snaží, troufnu si říct, že většina poškozených střech už je opravená. Někde to jde ale pomalu, protože to poškození bylo rozsáhlejší. Těm lidem určitě veselo není. Vyrůstají i nové domy tam, kde ty předchozí musely být zdemolovány. Už jsou vidět základní desky a někde jsou i dál a už staví," uvedl místostarosta.

Na obecním majetku se výše škody po upřesnění pohybuje podle místostarosty kolem 70 milionů korun. "Něco se už podařilo opravit, kdy v podstatě vše se už podařilo uvést do stavu, aby nevznikaly další škody, například zatečením nebo větrem," uvedl místostarosta. Opravit se podařilo škody například na škole a školce, děti budovy mohou využívat. Stejně tak i sportovní halu. Silně poškozené bylo středisko služeb, takzvaný Špitálek, kdy uletěla střecha a poničené byly i stropy. Obec budovu shodou okolností krátce před tornádem zrekonstruovala za sedm milionů korun. Po tornádu si nechala zpracovat statický posudek, zda se ji vyplatí opravit znovu nebo zda má jít k zemi. Posudek určil, že lepší bude rekonstrukce. "Tady práce pokročily také, budova má opět novou střechu, už to zase vypadá jako dům, alespoň zvenku," uvedl místostarosta.

Dárci na transparentní účet obce poslali asi 46 milionů korun. Z toho zhruba 37 milionů by podle místostarosty mělo jít mezi obyvatele, zbývající část na opravy škod na obecním majetku. Finanční dary obec dostala také od jiných obcí a měst, a to přímo na obecní účet, pomáhají i nadace a různé organizace. Místostarosta uvedl, že obec má také přísliby několika dotací. Část škod na obecním majetku pak zaplatí pojišťovna. "Když to všechno sečteme, tak doufám, že v té konečné fázi nám ty peníze nějak vyjdou," uvedl místostarosta.