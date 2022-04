Policisté zasahující u incidentu ve stanici metra 36th Street station v New Yorku, 12. dubna 2022.

Policisté zasahující u incidentu ve stanici metra 36th Street station v New Yorku, 12. dubna 2022. ČTK/AP/neuveden

New York - Ve stanici metra 36th Street station v New Yorku bylo dnes vážně zraněno několik lidí, policie vyšetřuje možnou střelbu nebo explozi. Incident se stal v ranní dopravní špičce, podle webu listu New York Post jsou na místě nejméně tři zranění lidé.

Policie podle médií našla výbušninu. Kvůli hlášení o kouři v metru zasahovali i hasiči, uvedl podle agentury AP jejich mluvčí.