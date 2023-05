V metru v New Yorku cestující zasáhli proti hlasitému pasažérovi, ten nepřežil

New York (USA) - Tři cestující ve voze newyorského metra společně ve středu zasáhli proti cestujícímu, který hlasitě vykřikoval a přecházel sem a tam. Jeden z nich ho dlouze držel pod krkem a škrtil. Muž upadl do bezvědomí, zdravotníci ho převezli do nemocnice, kde později zemřel. Jedním z cestujících, kteří hlučného muže napadli, je podle agentury AP bývalý příslušník americké námořní pěchoty.

Obětí je třicetiletý černoch Jordan Neely, který v ulicích města vystupoval jako imitátor Michaela Jacksona. V médiích se objevilo video incidentu, ale není z něj jasné, proč cestující zakročili. Jeden muž Neelyho škrtil, další dva mu drželi ruce a ve voze byli i další lidé. Úřad soudního lékaře klasifikoval Neelyho smrt jako vraždu a způsob smrti jako uškrcení, ale poznamenal, že o případné vině musí rozhodnout soud.

Policie na místě vzala do vazby čtyřiadvacetiletého veterána námořní pěchoty, jeho jméno nesdělila a po výpovědi ho propustila bez obvinění. Manhattanská prokuratura uvedla, že případ vyšetřuje a požádala svědky o jakákoliv videa z místa činu.

Reakce veřejnosti jsou podle AP rozporuplné. Jedni se zastávají zemřelého, vše prezentují jako napadení člověka s duševní poruchou; jiní naopak stojí na straně veterána. Ve středu odpoledne se na stanici, kde Neely zemřel, sešla skupina protestujících, kteří požadovali veteránovo zatčení. Vzpomínali na Neelyho chytlavá taneční vystoupení v metru, která nečekaně ustala asi před rokem. "Byl to skvělý umělec a je skutečnou tragédií, že byl tak nesmyslně zabit," uvedl na adresu zemřelého herec Jason Williams.

Novinář na volné noze Juan Alberto Vazquez, který incident natočil, řekl listu New York Post, že Neely "agresivně křičel" a stěžoval si na hlad a žízeň. Nikoho ale fyzicky nenapadal, uvedl Vazquez a dodal, že veterán se k muži přiblížil poté, co odhodil bundu na zem.

"Skutečnost, že někdo, kdo v metru připravil o život duševně nemocného člověka v nouzi, může být propuštěn na svobodu, aniž by mu hrozily jakékoli následky, je šokující," řekl Dave Giffen, výkonný ředitel Koalice pro bezdomovce. "Je to naprostá parodie, která musí být okamžitě vyšetřena," dodal.