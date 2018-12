Měřín (Žďársko) - V měřínském betlémě dnes přijeli za Ježíškem tři králové na koních a velbloudech. Nechyběl ani oslík, na němž vezl Josef svou ženu Marii do Betléma, ani pasáčci s živými ovcemi. Biblický příběh o narození Krista sehrálo na prostranství blízko kostela šest desítek amatérských herců a muzikantů, přes sychravé počasí s větrem se dopoledne přišly podívat stovky lidí. Představení se uskutečnilo popatnácté, řekla ČTK hlavní organizátorka Tereza Motyčková z pořádajícího spolku Rybníkáři a přátelé.

Divácká účast podle odhadu organizátorů převýšila 2000 lidí. Na scéně se při hodinovém představení vystřídala řada živých zvířat, kromě koní, dvou velbloudů, ovcí a oslíka tam byl i poník, ovčácký pes a fretka. S nevlídným počasím se účinkující nevyrovnávali poprvé. "Loni byl taky velký vítr, měli jsme spoustu propršených vystoupení," řekla Motyčková. Náročné bylo letos i stavění kulis připomínajících biblickou krajinu a mobilních tribun pro diváky. "Bylo zmrzlo, pak to všechno rozmoklo, byl vítr. Museli jsme to dělat natřikrát," uvedla.

Scénář hry se každý rok do určité míry mění, autorem letošního je Bohdan Vítek. Obměňuje se i soubor herců, což se nejvíc týká dětí. "Někdo je třeba jeden rok doma s rodinou a další rok zase přijde," řekla Motyčková. Organizátoři se scházejí už od léta. "Rozmýšlíme, co by se dalo udělat a co je reálné postavit a zahrát," uvedla Motyčková. Herci a muzikanti se secvičovali od října. Minulé ročníky vánoční hry dnes na cestě ke kostelu připomínaly panely s fotografiemi.

Tereza Motyčková chyběla v organizačním týmu jen první dva roky. "Abych pravdu řekla, já už si to asi nedokážu představit jinak," řekla. Podotkla, že z lidí, kteří se na představení podílejí, si asi nikdo neužívá klasický Štědrý den. "My máme Štědrý den až 25. nebo spíš 26., protože ještě všechno poklízíme," uvedla. S úhradou nákladů na představení spolku pomáhá dobrovolné vstupné i příspěvky sponzorů a městyse. Představení se hraje ještě jednou dnes ve 20:30.