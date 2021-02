V Melbourne postoupili čtyři tenisté z ČR, Plíšková a Kvitová končí

Melbourne - Na přípravných turnajích v Melbourne dnes postoupili Jiří Veselý a tři české tenistky. Markéta Vondroušová postoupila do čtvrtfinále turnaje Yarra Valley Classic, naopak Karolína Plíšková, Petra Kvitová a Marie Bouzková své zápasy třetího kola prohrály. Karolína Muchová prošla do čtvrtfinále podniku Gippsland Trophy. Barbora Krejčíková zahájila vítězstvím turnaj Grampians Trophy, první kolo naopak nezvládly Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková. Veselý vyhrál i díky dvěma odvráceným mečbolům zápas druhého kola Murray River Open.

Vondroušová je na Yarra Valley Classic ve čtvrtfinále

Markéta Vondroušová postoupila po výhře 7:6, 6:7 a 6:4 nad Ruskou Verou Zvonarevovou do čtvrtfinále turnaje Yarra Valley Classic. Ve třetím kole naopak skončily Karolína Plíšková i Marie Bouzková.

Vondroušová se v boji o semifinále může střetnout s krajankou Petrou Kvitovou. Dvojnásobná wimbledonská vítězka hraje s Nadiou Podoroskou z Argentiny, první set získala v poměru 7:5 a druhý, v kterém si nechala ošetřit achilovku, prohrála 1:6.

Třetí nasazená Plíšková podlehla Američance Danielle Collinsové dvakrát 6:7. Bouzková v přípravném turnaji okruhu WTA na grandslamové Australian Open, které začne v Melbourne v pondělí, prohrála se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Australanka zvítězila 6:0, 4:6 a 6:3.

Vondroušová potřebovala bez pěti minut tři hodiny, aby Zvonarevovou udolala. V prvním setu nenechala šestatřicetiletou soupeřku za stavu 5:6 set dopodávat, v tie-breaku rozhodla nástupem na 5:0 a získala ho poměrem 7:4. Ve druhém setu ale zkrácenou hru 4:7 ztratila. V rozhodující sadě měly obě hráčky problém si udržet servis, Vondroušová o něj přišla třikrát, ale Zvonarevové podání vzala čtyřikrát a postoupila.

Plíšková začala zápas ziskem podání soupeřky, ale sama o servis přišla na 4:4 a za stavu 4:5 odvrátila setbol. V tie-breaku první sady vedla 2:1, ale pak ztratila pět výměn. I druhý set dospěl do zkrácené hry a Američanka v ní byla znovu odvážnější.

Bouzková se poprvé v kariéře postavila proti aktuální světové jedničce a v prvním setu dostala za 32 minut "kanára". Pak ale hru vyrovnala, vzala soupeřce servis na 3:2 a náskok udržela. Ve třetí sadě Češka srovnala z 1:3 na 3:3 a měla brejkbol, Australanka ale podání uhájila a zápas dovedla do vítězného konce.

"Byl to hodně slušný zápas," řekla Bartyová na kurtu. "Ona vrátí hodně returnů a donutí vás tvrdě si odpracovat každý servis. Snažila jsem se získat nějaké snadnější body, když to šlo, a jsem ráda, že jsem to v závěru zvládla," řekla.

Muchová si zahraje na Gippsland Trophy čtvrtfinále

Karolína Muchová si zahraje na turnaji Gippsland Trophy v Melbourne čtvrtfinále. Osmá nasazená hráčka ve třetím kole porazila Italku Jasmine Paoliniovou za dvě hodiny 6:2, 4:6 a 6:4.

Čtyřiadvacetiletá Muchová si cestu k postupu prostřílela i dvanácti esy. Několika z nich si pomohla k odvrácení brejkbolů, tak jako v poslední hře utkání. Ve třetím setu při vlastním servisu ztratila jen čtyři body.

O postup do semifinále bude Muchová hrát s vítězkou utkání mezi Kaiou Kanepiovou z Estonska a Ruskou Darjou Kasatkinovou.

Krejčíková po karanténě vyhrála, Strýcová a Siniaková vypadly

Barbora Krejčíková vstoupila do přípravného turnaje Grampians Trophy v Melbourne vítězstvím 6:4, 4:6, 6:4 nad Lauren Davisovou z USA. Americké soupeřce naopak podlehla Barbora Strýcová, kterou v souboji elitních deblistek porazila 7:6, 6:2 Bethanie Matteková-Sandsová. Vypadla i Kateřina Siniaková po porážce 3:6, 6:4, 3:6 s bývalou světovou jedničkou Angelique Kerberovou z Německa.

Turnaj byl na poslední chvíli zařazen do kalendáře pro hráčky, které musely po příletu do Austrálie kvůli nakaženým spolucestujícím v letadle do přísné izolace bez možnosti opustit hotelový pokoj na trénink.

Pětadvacetiletá Krejčíková zvládla úvodní zápas turnaje stejně jako před měsícem při svém sezonním debutu v Abú Zabí. Třísetovou bitvu s Davisovou vyhrála za dvě a půl hodiny a v druhém kole ji čeká Jelena Rybakinová z Kazachstánu, jež měla coby nasazená čtyřka na úvod volný los.

Čtyřiatřicetiletá Strýcová se s o rok starší Mattekovou-Sandsovou utkala ve dvouhře poprvé v kariéře. Pro obě byl dnešní debut prvním utkáním v sezoně, česká fedcupová šampionka hrála naposledy loni v říjnu na halovém turnaji v Ostravě.

První zápas v sezoně hrála také Siniaková a počtvrté v pátém vzájemném duelu nestačila na Kerberovou. Devětapadesátá hráčka světa sice po prohraném prvním setu dokázala vývoj duelu srovnat, ale ve třetí sadě jí soupeřka odskočila do vedení 4:0 a česká hráčka už skóre jen zmírnila. Čtyřiadvacetiletá Siniaková utkání, v němž udělala 10 dvojchyb, prohrála po dvou hodinách.

Veselý odvrátil dva mečboly a porazil Ruuda

Jiří Veselý odvrátil ve druhém kole turnaje Murray River Open dva mečboly a porazil pátého nasazeného Caspera Ruuda z Norska po setech 5:7, 7:6 a 6:3 za dvě a tři čtvrtě hodiny. V duelu o čtvrtfinále se v Melbourne utká s litevským hráčem Ričardasem Berankisem.

Po ztracené první sadě už levou rukou hrající Veselý ve druhé prohrával 0:3, ale srovnal na 3:3. Za stavu 5:6 čelil dvěma mečbolům a pokaždé se udržel v utkání díky vítěznému forhendu. Výhrou v tie-breaku 7:4 si vynutil třetí set.

V rozhodující sadě souboje bývalých nejlepších juniorů světa získal Veselý klíčový brejk v osmé hře a čistým gamem při svém podání duel ukončil vítězným forhendem. K výhře si pomohl 14 esy i 26 úspěšnými voleji.

Hráče z první světové třicítky, Ruud je 27. v pořadí dvouhry ATP, porazil Veselý poprvé od července 2019, kdy ve Wimbledonu zdolal Němce Alexandra Zvereva.

S Berankisem má bilanci 1:1 a naposledy se utkali před rokem. V semifinále v indickém Puné odvrátil Veselý čtyři mečboly a turnaj pak vyhrál.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen Gippsland Trophy v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 447.620 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Muchová (8-ČR) - Paoliniová (It.) 6:2, 4:6, 6:4, Halepová (1-Rum.) - Siegemundová (Něm.) 6:2, 6:4, Ósakaová (2-Jap.) - Boulterová (Brit.) 3:6, 6:3, 6:1, Svitolinová (3-Ukr.) - Ostapenková (Lot.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:2, Beguová (Rum.) - Kontaová (5-Brit.) 4:6, 7:6 (12:10), 7:6 (7:4), Alexandrovová (Rus.) - Šwiateková (6-Pol.) 6:4, 6:2, Mertensová (7-Belg.) - Garciaová (Fr.) 7:6 (7:1), 6:3, Kanepiová (Est.) - Kasatkinová (Rus.) 7:5, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo:

Bouzková, Sorribesová (ČR/Šp.) - Rodionovová, Sandersová (Austr.) 7:5, 2:6, 10:8.

Turnaj žen Yarra Valley Classic v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 442.020 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Vondroušová (8-ČR) - Zvonarevová (Rus.) 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:4, Collinsová (13-USA) - Karolína Plíšková (3-ČR) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), Podoroská (14-Arg.) - Kvitová (4-ČR) 5:7, 6:1, 7:6 (9:7), Bartyová (1-Austr.) - Bouzková (16-ČR) 6:0, 4:6, 6:3, Keninová (2-USA) - Pegulaová (USA) 5:7, 7:5, 6:2, S. Williamsová (5-USA) - Pironkovová (Bulh.) 6:1, 6:4, Muguruzaová (6-Šp.) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:1, 6:2, Rogersová (USA) - Martičová (7-Chorv.) 7:6 (7:1), 6:3.

Turnaj mužů Great Ocean Road Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 382.575 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Alcaraz (Šp.) - Goffin (1-Belg.) 6:3, 6:3, Chačanov (2-Rus.) - Purcell (Austr.) 7:6 (7:5), 6:3, Hurkacz (3-Pol.) - Torpegaard (Dán.) 6:4, 6:3, Sinner (4-It.) - Vukic (Austr.) 6:2, 6:4, Vilella (Šp.) - Basilašvili (5-Gruz.) 7:5, 6:3, Opelka (6-USA) - Stachovskij (Ukr.) 7:6 (10:8), Kecmanovič (7-Srb.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:3, 6:4, Bublik (8-Kaz.) - O'Connell (Austr.) 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:4, Anderson (JAR) - Stebe (Něm.) 6:4, 6:2, Caruso (It.) - Sandgren (9-USA) 6:4, 6:7 (2:7), 6:1, Bedene (13-Slovin.) - Sweeny (Austr.) 6:0, 6:4, Cuevas (Urug.) - Haase (Niz.) 7:5, 6:3, Travaglia (It.) - Querrey (USA) 6:7 (7:9), 6:3, 6:4, Thompson (Austr.) - Herbert (Fr.) 6:4, 3:6, 6:3, Monteiro (Braz.) - Ebden (Austr.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, Van de Zandschulp (Niz.) - Majchrzak (Pol.) 6:4, 3:6, 6:4.

Turnaj mužů Murray River Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 320.775 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Veselý (ČR) - Ruud (5-Nor.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:3, Wawrinka (1-Švýc.) - Kukuškin (Kaz.) 4:6, 6:3, 6:1, Dimitrov (2-Bulh.) - Harris (Austr.) 6:3, 6:3, Auger-Aliassime (3-Kan.) - Sugita (Jap.) 6:3, 6:1, Čorič (4-Chorv.) - Ruusuvuori (Fin.) 7:5, 6:4, Fritz (6-USA) - Coria (Arg.) 6:2, 6:1, Duckworth (Austr.) - Humbert (7-Fr.) 7:6 (8:6), 6:4, Evans (8-Brit.) - P. Sousa (Portug.) 6:3, 7:5, Moutet (Fr.) - Ramos (12-Šp.) 6:4, 6:4, Kyrgios (13-Austr.) - Bourchier (Austr.) 6:2, 7:6 (9:7), Popyrin (Austr.) - Paul (15-USA) 6:4, 6:3, Bolt (Austr.) - McDonald (USA) 6:4, 6:7 (7:9), 7:5, Giron (USA) - Mannarino (Fr.) 6:3, 6:4, Berankis (Lit.) - Kubler (Austr.) 7:6 (7:2), 7:5, Gerasimov (Běl.) - Fucsovics (Maď.) 6:3, 1:6, 6:3, Chardy - Simon (oba Fr.) 6:3, 6:4.

Turnaj žen Grampians Trophy v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 235.820 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Krejčíková (ČR) - Davisová (USA) 6:4, 4:6, 6:4, Kerberová (8-Něm.) - Siniaková (ČR) 6:3, 4:6, 6:3, Matteková-Sandsová (USA) - Strýcová (ČR) 7:6 (7:3), 6:2, Kontaveitová (6-Est.) - McHaleová (USA) 6:1, 6:3, Bradyová (7-USA) - Kuzněcovová (Rus.) 6:3, 6:0, Džabúrová (Tun.) - Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:1, Kosťuková (Ukr.) - Dabrowská (Kan.) 6:0, 6:3, Liová (USA) - Perezová (Austr.) 5:3 skreč, Kuděrmětovová (Rus.) - Watsonová (Brit.) 6:2, 6:2, Cirsteaová (Rum.) - Kalašnikovová (Gruz.) 6:1, 6:1, Putincevová (Kaz.) - Garcíaová (Šp.) 7:6 (7:1), 6:4, Fernandezová (Kan.) - Stephensová (USA) 6:3, 6:1.