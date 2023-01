V malochovu na Strakonicku je ptačí chřipka, letos páté ohnisko nákazy v ČR

České Budějovice - V malochovu drůbeže v Kožlí u Myštic na Strakonicku se prokázala ptačí chřipka H5N1. Uhynulo 16 zvířat, zbylých 16 dnes veterináři zlikvidují. Je to letošní páté ohnisko ptačí chřipky v Česku. ČTK to dnes sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Z drůbežárny v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde začala v úterý likvidace nosnic kvůli zjištěné ptačí chřipce, odvezla ve středu auta do kafilerie prvních 45 tun mrtvé drůbeže.

"Chovatel oznámil krajské veterinární správě úhyn 16 kusů různých druhů drůbeže z celkového počtu 32. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu Praha na vyšetření. To následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1," uvedl Majer. Okolo ohniska vymezili veterináři ochranná pásma, přičemž takzvané pásmo dozoru zasahuje do Středočeského kraje.

Ptačí chřipka se prokázala od začátku roku na několika místech. Kvůli nákaze museli veterináři zlikvidovat 12.000 kuřat a 1000 krůt z velkochovu v Sedlčanech na Příbramsku. Ptačí chřipka se objevila i v malochovech na Uherskohradišťsku, Jičínsku a na Děčínsku. Ve velkochovu firmy Česká drůbež v Brodu nad Tichou na Tachovsku bude kvůli ptačí chřipce nutné utratit všech téměř 750.000 nosnic. Představuje to asi 15 procent slepic v celé ČR. Podle Českomoravské drůbežářské unie se masivní utrácení slepic projeví na ceně vajec. V Brodu nad Tichou prokázali veterináři nákazu loni 30. prosince, vyplývá z informací na webu. V Brodu nad Tichou je dosud největší ohnisko ptačí chřipky v zemi.

Státní veterinární správa kvůli šíření ptačí chřipky od 14. prosince zakázala v celém Česku venkovní chov drůbeže. Ptačí chřipka je rovněž v dalších evropských zemích.

V jižních Čechách se naposledy nákaza potvrdila loni koncem roku. Veterináři 5. prosince zlikvidovali 15.000 kachen z chovu firmy Mavela Dynín ve Frahelži, kde se prokázala ptačí chřipka. Bylo to největší ohnisko nákazy svého druhu, jaké v kraji kdy bylo. Nákaze předcházel masivní úhyn ptáků. Původně bylo na farmě 22.000 zvířat, před likvidací jich postupně asi 7000 uhynulo. Kachny ve Frahelži se nakazily vysoce patogenní ptačí chřipkou H5N1, která je potenciálně přenosná na člověka. Zdrojem nákazy byli volně žijící vodní ptáci.

Z drůbežárny v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde začala v úterý likvidace nosnic kvůli zjištěné ptačí chřipce, odvezla ve středu auta do kafilerie prvních 45 tun mrtvé drůbeže. ČTK to dnes řekl Petr Poncar, mluvčí krajských hasičů, kteří spolu s veterináři a s pracovníky chovatele na místě pracují. Kvůli ptačí chřipce veterináři rozhodli o postupném utracení všech zhruba 750.000 nosnic, chovaných ve třech halách. Utrácení slepic by ale nemělo pokračovat velkoplošným zaplynováním haly, ale ve speciálních kontejnerech.

Oxid uhličitý, který se k utracení používá, napustili hasiči s veterináři do jedné poloviny haly číslo dvě, kde se nákaza prokázala nejdříve, v úterý odpoledne. V této sekci bylo kolem 120.000 slepic. Přes noc plyn působil, ve středu se začalo s vyklízením. Odpoledne měla být zaplynována druhá polovina haly, podle Poncara se ale od tohoto postupu upustilo a drůbež by se měla vynášet do kontejnerů a v nich následně utrácet.

"Ve středu jsme vyskladnili celkem 45 tun drůbeže. Dnes se bude pokračovat třetím a následně bychom chtěli navázat prvním patrem. Záleží samozřejmě na tom, jak rychle nám to půjde," uvedl dnes Poncar. Na místě dnes pracuje asi 80 profesionálních hasičů a zhruba 40 zaměstnanců firmy.

Richard Bílý z Krajské veterinární správy ČTK ve středu řekl, že ve třech halách bude nutné postupně utratit a následně zlikvidovat v kafilerii až 1300 tun drůbeže. Kapacita nejbližší kafilerie na Klatovsku, která se zatím využívá, je maximálně 80 až 100 tun denně. Kromě toho je třeba zlikvidovat miliony vajec z celého chovu. Odvážejí se do spaloven, likvidovat je má i asanační podnik na Pardubicku a bioplynová stanice, řekl už dříve Bílý ČTK. Ve středu to bylo přes šest milionů vajec, denně ale další statisíce přibývají,