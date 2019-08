V Maďarsku po velké stíhací jízdě triumfoval Hamilton

Budapešť - Velkou cenu Maďarska formule 1 vyhrál obhájce titulu a lídr šampionátu Lewis Hamilton z Mercedesu, přestože ještě 20 kol před koncem ztrácel na vedoucího Maxe Verstappena 20 sekund. Pilot Red Bullu skončil druhý, třetí příčku obsadil Sebastian Vettel z Ferrari.

Verstappen poprvé v kariéře odstartoval z pole position. První místo udržel i po zastávce v boxech, a když pro nové gumy zajel Hamilton, měl už před ním náskok sedmi sekund. Jenže pětinásobný mistr světa ztrátu během tří kol vymazal a v 39. kole zaútočil.

Po dlouhém souboji se dokonce na okamžik dostal na první místo, ale v zatáčce vyjel z trati a Verstappen se do čela vrátil. Mercedes vzápětí povolal Hamiltona podruhé do boxů. Britský pilot se vrátil na trať se ztrátou 20 sekund bez potíží na druhém místě, protože odstup zbytku pole byl propastný.

Odvážné rozhodnutí se Mercedesu vyplatilo, protože Hamilton ztrátu díky čerstvějším gumám vymazal a pět kol před koncem byl těsně za Verstappenem. Tři kola před koncem pak nizozemského pilota předjel, připsal si 81. výhru a od rekordu slavného Michaela Schumachera ho dělí deset vítězství.

Hamiltonovi se sice druhá zastávka v boxech nelíbila, ale po závodě se týmovému stratégovi Jamesi Vowlesovi omluvil. "Díky, chlapi. Vím, že to bylo těžké. A Jamesi, promiň, že jsem tvoje rozhodnutí zpochybňoval. Je to skvělý pocit, doufám, že to cítíte stejně," hlásil do vysílačky.

"Netušil jsem, jestli dokážu smazat dvacetisekundovou ztrátu. Odcházely mi gumy, ale prostě jsem na to v každém kole šlápl, jako by to byla kvalifikace," přidal poté při rozhovoru v cíli Hamilton, který vybojovaný triumf věnoval zesnulé legendě a členovi vedení Mercedesu Nikimu Laudovi. "Myslím, že kdyby tady byl, tak by smekl čepici," dodal.

"Zkusil jsem všechno, ale dneska jsme nebyli dost rychlí. Ale druhé místo a nejrychlejší kolo je pro nás pořád dobrý víkend," řekl Verstappen. "Pro nás nemělo smysl jet podruhé do boxů. Naší jedinou šancí bylo zůstat na trati a zkusit to přežít," vysvětlil šéf Red Bullu Christian Horner, proč jeho tým nereagoval na změnu taktiky Mercedesu.

V sezoně Hamilton, který napravil nepovedené vystoupení z Německa, kde bodoval až díky penalizaci dvou soupeřů, triumfoval už poosmé a před tradiční měsíční přestávkou má na prvním místě průběžného pořadí 250 bodů. Druhé místo udržel se 188 body jeho týmový kolega Valtteri Bottas, jenž sice odstartoval z druhé příčky, ale dojel až osmý.

Třetí je se ziskem 181 bodů Verstappen, který po ztrátě vedení zajel pro nové pneumatiky a dojel si pro bonusový bod za nejrychlejší kolo. Pilot Red Bullu nakonec za Hamiltonem zaostal o 18 sekund, třetí Vettel i Charles Leclerc z Ferrari už za vítězem zaostali o více než minutu.

Šampionát bude pokračovat 1. září v Belgii.

Velká cena Maďarska:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:35:03,796, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,796, 3. Vettel (Něm./Ferrari) -1:01,433, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -1:05,250, 5. Sainz (Šp./McLaren), 6. Gasly (Fr./Red Bull), 7. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo), 8. Bottas (Fin./Mercedes), 9. Norris (Brit./McLaren), 10. Albon (Thaj./Toro Rosso) všichni -1 kolo.

Nejrychlejší kolo: Verstappen.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 21 závodů): 1. Hamilton 250 b., 2. Bottas 188, 3. Verstappen 181, 4. Vettel 156, 5. Leclerc 132, 6. Gasly 63.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 438, 2. Ferrari 288, 3. Red Bull 244, 4. McLaren 82, 5. Toro Rosso 43, 6. Renault 39, 7. Alfa Romeo 32, 8. Racing Point 31, 9. Haas 26, 10. Williams 1.