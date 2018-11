Lysá nad Labem (Nymbursko) - V Lysé nad Labem dnes dopoledne začal třídenní autosalon Kola 2018. Při slavnostním zahájení festivalu byl veřejnosti poprvé v České republice představen nový Kodiaq RS, nejdražší auto české automobilky Škoda.

Nový Kodiaq RS odhalil vedoucí marketingu Škody Auto Petr Janeba. Světovou premiéru měl Kodiaq RS na autosalonu v Paříži letos v říjnu, od té doby ho podle Janeby Škodovka nikde neukázala.

Základní cena modelu Kodiaq RS začíná na téměř 1,2 milionu korun, se všemi příplatkovými prvky se cena Kodiaqu RS s nejvýkonnějším TDI v historii automobilky může vyšplhat až na 1,5 milionu. Začít prodávat by se měl do konce roku.

Kromě nového Kodiaqu se v Lysé prezentuje řada dalších letošních novinek. Volvo do Lysé přivezlo nový model XC40, Jeep ukazuje nový Compas, Citroën se pak chlubí novým Berlingem.

Na autosalonu stále převládají vozidla s klasickým motorem, alternativní pohony jsou spíše v pozadí. Podle zástupců některých značek se to ale v příštích letech změní, jelikož evropské normy na množství emisí se neustále zpřísňují.

Letošní autosalon je v pořadí již třiadvacátým. Samotný autosalon Kola doplňují související výstavy Rychlá kola a Tuning show. Pro výstavu Tuning show je vyhrazena jedna z hal, návštěvníci si mohou prohlédnout upravená auta, která se pravidelně zúčastňují různých českých i zahraničních soutěží a srazů. Jeden z vystavených automobilů dnes dopoledne v rámci doprovodného programu předváděl na přilehlém parkovišti takzvané driftování, tedy jízdu v řízeném přetáčivém smyku. Zájemci se mohli ve speciálu také svézt a vyzkoušet si zážitek z driftování na vlastní kůži.

V další z hal jsou pak k vidění závodní speciály využívané například na rallye. Součástí expozice Rychlá kola je i výstava obrazů výtvarníka Václava Zapadlíka, který se zabýval kresbou automobilových veteránů.

Autosalon v Lysé nad Labem se koná do neděle, každý den je otevřeno od 9:00 do 17:00. Vstupné pro dospělé stojí 80 korun, důchodci, studenti a zdravotně a tělesně postižení zaplatí 60 korun. Děti do 10 let mají vstup zdarma.