Intenzivní deště zvedly hladiny řek na Frýdlantsku. Stav ohrožení platil 20. června 2020 na Smědé a Řasnici. Voda se rozlila do zahrad a polí, místy zaplavila sklepy, řekl dnes ráno ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje David Kořínek. Zaplavené jsou také silnice třetích tříd podél toků v oblasti Višňové a Černous. Na snímku je situace ve vesnici Předlánce, místní části obce Višňová. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Stav ohrožení začal dnes ráno opět platit na říčce Novohradka v obci Luže na Chrudimsku, kde přesáhla hranici 3. povodňového stupně. Na třetí povodňový stupeň vystoupala dnes ráno také hladina říčky Bystřičky nad stejnojmennou vodní nádrží na Vsetínsku. V Libereckém kraji se řeky přes noc většinou vrátily do normálu. Hladiny řek stouply i v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku.

V Luži na Chrudimsku ráno opět začal platit stav ohrožení

Stav ohrožení začal dnes ráno opět platit na říčce Novohradka v obci Luže na Chrudimsku, kde přesáhla hranici 3. povodňového stupně. V noci na dnešek se situace zklidňovala, Novohradka v Luži oscilovala mezi prvním a druhým stupněm. Druhý stupeň je nyní na Novohradce v Úhřeticích na Chrudimsku, zjistila ČTK z dat Povodí Labe.

"Noc byla nakonec klidná, po půlnoci Novohradka začala výrazně klesat. Dnes po šesté hodině ranní jsme ale měli zprávy z Předhradí, že se to tam už začíná valit. Příval vody je nyní hlavně z Krounky, není to tolik z Novohradky. Zvedá se to tady velice rychle," řekla v 08:30 ČTK starostka Luže Veronika Pešinová.

Říčka Krounka, která protéká obcí Předhradí, se vlévá do Novohradky nad obcí Luže. Podle starostky Novohradka v Luži zatím škody nenapáchala. "Zatím to vyšlo, žádné škody nemáme. Rozmístili jsme více než 500 pytlů, ohrožené nemovitosti máme zajištěné. Jsme připraveni pytlovat dál, ale není to zatím potřeba," řekla ČTK Pešinová.

Na prvním stupni SPA byla ráno Chrudimka v Hamrech, v Přemilově, Padrtech na Chrudimsku a také říčka Loučná v Cerekvici nad Loučnou na Svitavsku. V noci se krátce nad hranici prvního stupně SPA dostala také říčka Doubrava v Pařížově na Chrudimsku.

V Pardubickém kraji bylo ráno zataženo a místo pršelo. Podle předpovědi meteorologů by během dne mělo být zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i vydatné srážky. Na večer by měly srážky ustávat a oblačnosti ubývat až na oblačno. Nejvyšší denní teploty budou mezi 16 až 19 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů. Ještě dnes může v místech s vydatnými srážkami docházet k vzestupům hladin vodních toků.

Říčka Bystřička nad nádrží na Vsetínsku je na třetím stupni

Hladina říčky Bystřičky nad stejnojmennou vodní nádrží na Vsetínsku dnes ráno kvůli vydatnému dešti stoupla z druhého na třetí povodňový stupeň, který značí ohrožení. Pod nádrží nadále platí na Bystřičce druhý stupeň. První stupeň povodňové aktivity je ráno na třech vodních tocích ve Zlínském kraji. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

Na Bystřičce nad nádrží evidovali hydrometeorologové dnes ráno hladinu na úrovni až 92 centimetrů, třetí stupeň je vyhlašován při 80 centimetrech. Hladina se už nezvyšuje a v 07:30 měla 91 centimetrů. Pod nádrží platí na Bystřičce druhý stupeň povodňové aktivity. Na Rožnovské Bečvě ve Valašském Meziříčí, Lutonince ve Vizovicích a Olšavě v Uherském Brodu je první stupeň povodňové aktivity, tedy bdělost.

Hladiny vodních toků se ve Zlínském kraji zvyšovaly i v sobotu a některé dosáhly druhého stupně povodňové aktivity. Ve Zlínském kraji nadále platí výstraha před vydatným deštěm a je vyhlášena povodňová bdělost. Na Vsetínsku má výstraha meteorologů vysokou prioritu.

Řeky v Libereckém kraji se přes noc většinou vrátily do normálu

Řeky v Libereckém kraji se přes noc většinou vrátily do normálu. Na druhém povodňovém stupni zůstává Smědá ve Višnové, první stupeň platí podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na Lužické Nise v Liberci. V kraji se ale znovu rozpršelo, i když jsou srážky výrazně slabší než v sobotu. Nejvíc napršelo přes noc v Bílém Potoce, kde meteorologická stanice naměřila necelých 28 litrů na metr čtvereční.

Podle starosty Frýdlantu Dana Ramzera (ODS) jsou už opět všechny silnice ve Frýdlantském výběžku průjezdné, byť někde je bahno nebo ulámané větve. "Ráno jsem projel komplet celou Višňovou od Vísky do Předlánců, všude se dá projet a je to bezpečné," řekl ČTK Ramzer.

S úklidem ani odstraňováním protipovodňových opatření se ale v regionu zatím nepočítá a také tým záchranné služby ve Višňové ještě zůstane. "To co se na nás valí od Polska se nám nelíbí. V Jizerských horách stále prší," řekl Ramzer. Všichni proto podle něj zatím zůstávají v pohotovosti. V 08:00 se znovu sejde ve Frýdlantu krizový štáb.

Velička na Hodonínsku dosáhla na třetí povodňový stupeň

Říčka Velička na Hodonínsku dosáhla v noci na dnešek ve Velké nad Veličkou a později i ve Strážnici na třetí povodňový stupeň, který značí ohrožení. Hladina už ale klesá. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. V postižených místech zasahují hasiči.

Velička dosáhla na profilu ve Velké nad Veličkou prvního povodňového stupně (bdělost) v sobotu v 15:50, druhého stupně (pohotovost) v 19:00. Třetího povodňového stupně řeka pak dosáhla ve 21:40, o hodinu později stoupla na nejvyšší úroveň 171 centimetrů, když třetí povodňový stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 140 centimetrů. Poté hladina už s výkyvy klesala, od 4:00 je říčka v místě na druhém stupni povodňové aktivity. Hasiči na twitteru uvedli, že v místě zasahuje 14 jednotek.

Třetí stupeň stále platí na profilu ve Strážnici, kde se hladina zvedla na první povodňový stupeň v sobotu v 18:50, na druhý pak v 21:30. Třetí stupeň povodňové aktivity říčka dosáhla o hodinu později. Nejvýše hladina vystoupala kolem dnešních 5:00, kdy dosáhla 344 centimetrů, když třetí povodňový stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 310 centimetrů.

Prvního povodňového stupně dnes ve 4:30 dosáhla i Litava v Brankovicích na Vyškovsku, v tomto případě je hladina stále na vzestupu. V 6:00 hladina dosahovala 137 centimetrů, první povodňový stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 130 centimetrů.

Pro Jihomoravský kraj stále platí výstraha hydrometeorologů před vydatným deštěm, a to do dnešního dopoledne. Je možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Na silnicích hrozí také snížená viditelnost a riziko aquaplaningu.

Hladiny některých řek v Moravskoslezském kraji během noci stouply

Hladiny některých řek v Moravskoslezském kraji během noci opět stouply. Dnes v 08:00 platil druhý stupeň povodňové aktivity na čtyřech místech. Na dalších 16 místech hladiny dosáhly prvního stupně. ČTK to řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Druhý stupeň dnes ráno platí na Lubině ve Vlčovicích, Polančici v Polance nad Odrou, Moravici ve Vyšních Lhotách a Lubině ve Vlčovicích. Na 16 místech hladiny řek vystoupaly na úroveň prvního stupně. Jde například o Odru ve Svinově a v Bohumíně, Stonávku v Hradišti nebo Olši v Dětmarovicích.

Podle předpovědi počasí má v regionu i nadále pršet. Neintenzivnější srážky se očekávají na Ostravsku, kde by do večera mělo spadnout až 40 milimetrů srážek. Méně pršet by mělo už v Jeseníkách i Beskydech. "Povodí je hodně nasycené. Intenzivnější srážky se mohou rychle projevit na stoupajících hladinách," řekla Vlčková.

Dodala, že podle vypracovaného modelu by se v některých místech hladiny řek měly dostat maximálně na druhý stupeň povodňové aktivity. Týká se to například řeky Olše a jejích přítoků. Například v Petrovicích u Karviné by se voda z řeky Petrůvky mohla vylít a ohrozit domy. "Zástavba může být ohrožena i vodou z Husího potoka u Hladkých Životic, kde se očekává až dvacetiletá voda," uvedla Vlčková.

V pohotovosti podle ní by měli být i lidé v chatové oblasti Vřesiny, kde se může vylít Porubka a obyvatelé Proskovic či Staré Vsi, kde problémy může způsobit Košatka.

Na Jesenicku v noci opět vydatně pršelo a hladiny toků se zvýšily

V noci kvůli vydatnému dešti opět stouply hladiny některých vodních toků na Jesenicku. Druhý stupeň povodňové aktivity, tedy pohotovost, platí na Černém potoce v obci Velká Kraš. Voda tam už ale nad ránem začala postupně klesat. Druhého stupně ráno dosáhla také Vidnavka ve Vidnavě, která je nyní mírně pod hranicí pro jeho vyhlášení. Na dalších dvou vodních tocích je první stupeň povodňové aktivity. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu.

Hladina Černého potoka ve Velké Kraši v noci vystoupila až na 245 centimetrů. První stupeň je tam vyhlašován při 170 centimetrech, druhý při 210 centimetrech a třetí při 260 centimetrech. Od ranních hodin se už hladina snižuje a v 06:50 měla 220 centimetrů.

Druhý stupeň platil ráno také na Vidnavce ve Vidnavě, jejíž hladina byla přesně na hranici 200 centimetrů, která znamená jeho vyhlášení. Nyní klesla na 199 centimetrů a platí první stupeň. Také nad ránem platil na Vidnavce první stupeň, v noci několik hodin druhý. Hladina tehdy dosáhla až 210 centimetrů. První stupeň je na Zlatém potoce ve Zlatých horách a Stříbrném potoce v Žulové.

První stupeň povodňové aktivity platí ještě na Bečvě v Teplicích na Přerovsku, hladina tam už zřejmě kulminovala a nyní pomalu klesá. První stupeň povodňové aktivity je od rána i na Bečvě v Dluhonicích u Přerova, jejíž hladina pozvolna stoupá.

V Olomouckém kraji nadále platí výstraha před vydatným deštěm a je vyhlášena povodňová bdělost. V severní části kraje, kde se hladiny vodních toků zvyšovaly i v sobotu, má výstraha meteorologů vysokou prioritu.