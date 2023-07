V Lutíně narazil autobus do domu, nehoda uzavřela dálnici D5

V Lutíně na Olomoucku narazil 6. července 2023 autobus do rodinného domu. Zraněno bylo několik lidí.

V Lutíně na Olomoucku narazil 6. července 2023 autobus do rodinného domu. Zraněno bylo několik lidí. ČTK/HZS Olomouckého kraje

Lutín (Olomoucko) - V Lutíně na Olomoucku dnes dopoledne čelně narazil linkový autobus do rohu rodinného domu, při nehodě se zranilo celkem pět lidí. Hasiči z kabiny havarovaného autobusu vyprostili zaklíněného řidiče. U havárie zasahují policisté, záchranáři a hasiči. Na místo byl povolán statik, který zkontroloval stav poškozeného domu. Havarovaný autobus byl po poledni vyproštěn. ČTK to dnes řekl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Autobus v centru Lutína havaroval dnes krátce po 10:00. "Podle prvotních informací řidič měl zřejmě zdravotní indispozici. Po vyjetí ze zastávky ujel zhruba 50 metrů a sjel mimo komunikaci, kde narazil do sloupu, stromu a domu. Řidič autobusu nebyl pod vlivem alkoholu a se zraněním skončil v nemocnici. Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou v šetření," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman, podle kterého se cestující při nehodě zranili lehce.

Místo nehody podle Hošáka překontroloval statik a bylo ohraničeno bezpečnostní páskou. "Autobus vyprostila specializovaná firma na odtahy," dodal Hošák.

Dálnici D5 uzavřela na 13. km nehoda osobního a nákladního auta

Dálnici D5 na 13,5 kilometru ve směru na Plzeň uzavřela dnes po poledni nehoda osobního a nákladního auta. Dálnice je v obou směrech uzavřená, na místě bude přistávat záchranářský vrtulník, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová. Podrobnosti o zraněných ČTK zjišťuje.

Nehoda se stala kolem 12:00. "Doprava se odklání na desátém kilometru," dodala mluvčí. Na místě jsou podle ní všechny složky záchranného systému.

Při vážné nehodě na Semilsku se těžce zranil starší řidič osobního vozu

Při srážce dvou aut se dnes u Hrubé Skály v okrese Semily těžce zranil dvaasedmdesátiletý řidič. Kvůli vyšetřování nehody je uzavřen úsek silnice I/35 mezi Hnanicemi a Radvánovicemi. Informovala o tom mluvčí liberecké krajské policie Ivana Baláková.

Nehoda se stala krátce přes 09:30. Dvaasedmdesátiletý řidič osobního vozidla značky Fabia přijížděl od Jičína na Turnov, mezi Hnanicemi a Radvánovicemi vyjel náhle do protisměru, kde se čelně střetl s dodávkovým vozidlem tovární značky Mercedes Benz, které v přívěsu převáželo koně na závody. Při kolizi utrpěl řidič fabie těžké zranění a hasiči ho museli z auta vyprošťovat. Z místa dopravní události ho ve vážném stavu transportoval do nemocnice v Liberci vrtulník.

Sanita zdravotnické záchranné služby převezla do nemocnice v Turnově i tři lehce zraněné, a to spolujezdce z fabie a posádku z mercedesu. Převážený kůň z nehody vyvázl jen s odřeninami. "Co bylo příčinou kolize, zatím nevíme. Úsek silnice mezi Hnanicemi a Radvánovicemi zůstane uzavřený ještě několik hodin," uvedla Baláková. Objízdná trasa vede od křižovatky v Radvánovicích přes Hrubou Skálu na Borek.

fir mha